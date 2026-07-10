Stiže ribolovačka staza za decu sa invaliditetom

PANČEVO – Gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović istakao je da je pokretanje mobilnog kampera Saveza „Zvuci srca Srbija“ potvrda značaja zajedničkog rada državnih institucija, lokalne samouprave i udruženja građana u stvaranju društva jednakih mogućnosti.

Stevanović je naglasio da Pančevo već dugi niz godina uspešno sarađuje sa ovim savezom i podsetio da je ranije, takođe uz podršku resornog ministarstva, obezbeđeno kombi vozilo za potrebe osoba sa invaliditetom u ovom gradu. On je dodao da je nabavka novog mobilnog kampera još jedan značajan korak ka većoj dostupnosti usluga socijalne zaštite na terenu.

Gradonačelnik Pančeva je predočio i nove planove lokalne samouprave koji se tiču unapređenja položaja najranjivijih grupa. „Ovo je još jedna potvrda da smo svi jednaki, što jeste jedna od glavnih poruka kompletne naše državne politike koju prezentuje predsednik Aleksandar Vučić, da država vodi računa o svim svojim građanima i da se zdravstvena i socijalna zaštita iz godine u godinu unapređuju. Posebno me raduje što će ovaj kamper, nabavljen uz podršku Ministarstva, služiti da stigne do svakog kome je pomoć potrebna. Grad Pančevo se trudi da bude pouzdan partner Ministarstvu, RFZO-u i svim institucijama koje rade na ovim važnim pitanjima. Nastavićemo da budemo inovativni i da budemo pioniri u projektima koje će, nadam se, i druge lokalne samouprave slediti. Jedna od novih ideja je i realizacija inkluzivnog mesta za ribolov namenjenog deci sa invaliditetom, sa kojom ćemo konkurisati prema Ministarstvu. Verujem u nastavak ove uspešne saradnje“, poručio je Aleksandar Stevanović.

On je zaključio da će Grad Pančevo ostati posvećen razvoju inovativnih socijalnih usluga, sa ciljem da konkretna podrška stigne do svake porodice i pojedinca kojima je pomoć najpotrebnija.

(Pančevac)