Sjajna predstava i trijumf Železničara u generalnoj proveri

Fudbaleri Železničara pobedili su Debrecin rezultatom 3:1 (2:1) u generalnoj proveri pred start nove sezone. Strelci za pančevački tim, koji je prikazao sjajnu predstavu, bili su Simao Pedro i Janko Jevremović u prvom poluvremenu i Sumaila Vasiu u drugom delu.

Od prvog minuta gledali smo otvorenu utakmicu u kojoj se Železničar nametnuo na terenu i uspostavio inicijativu.

Ako izuzmemo izblokiran udarac od strane Đuričića ispred gola, Debrecin do finiša poluvremena nije uspeo da iskreira konkretnu šansu.

Železničar je kontrolisao posed i vrebao šansu da ugrozi protivnika. Posle nekoliko polušansi, u tome je uspeo u 29. minutu.

Simao Pedro je u presingu osvojio loptu na sredini terena i sa nekih 40 metara pogodio mrežu, preko istrčalog golmana Andrejeva.

Nedugo zatim, takođe kao plod visokog presinga, priliku je imao i Nikola Jovanović ali je sa ivice šesnaesterca iz prve tukao malo preko prečke.

U 39. minutu tim Radomira Kokovića je povisio prednost. Uigranom akcijom i odličnim pasom kroz sredinu, Janko Jevremović je ostao usamljen, povukao je loptu unapred i sa nešto više od 20 minuta pogodio tik uz stativu.

Činilo se da će tim rezultatom ekipe otići na odmor, ali je u finišu poluvremena Debrecin uspeo da smanji zaostatak.

Posle osvojene lopte, Kočiš je povukao po desnoj strani i lepo proigrao napadača Baldonija, koji je prevario istrčalog golmana Popovića i pogodio prazan gol.

Na startu drugog dela Debrecin je imao dve šanse, ali je mreža ostala netaknuta, da bi u 55. minutu Železničar stigao do trećeg pogotka.

Odličnu akciju iskreirao je Kokovićev tim, napravljen je višak na desnoj strani gde se pojavio Tegeltija i odličnim centaršutem uposlio usamljenog Sumailu u sredini – egzekucija glavom bila je rutinska.

Nastavio je Železničar i posle tog gola da pritiska Mađare. Lako su rezervisti Aleksa Kuljanin i Dejvid Ankej mogli da budu u glavnoj ulozi kod četvrtog pogotka, ali je pas Kuljanina na drugu stativu bio prejak.

U nastavku drugog poluvremena nije bilo konkretnijih prilika, iako su i jedna i druga ekipa pokušavale da dođu do pogotka.

Izmene na obe strane su promenile ritam utakmice, vodila se najveća borba na sredini terena, pa je duel okonačan rezultatom 3:1.

Železničar pobedom završava pripreme u Sloveniji. Sledi povratak u Pančevo, gde će 17. jula dočekati niški Radnički na startu Superlige Srbije.

Sastav Železničara: Popović – Tegeltija, Milikić, Vidojević, Đuričić, Jevremvić, Lerno, Šekularac, Jovanović N, Pedro, Vasiu. Rezerve: Miladinović, Jusif, Čuante, Sbai, Mitrović, Tošić, Sabo, Kuljanin, Zarić, Dejvid, Jovanović D.

(FK Železničar)