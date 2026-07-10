Klub Sportiko donosi bogato leto: Likovna kolonija i veslanje

Đoković izgubio od Sinera u polufinalu Vimbldona
20:24
10.07.2026
„Naš cilj je bio da našim građanima, a to radimo kroz projekat ‘Leto na Tamišu’, pružimo tri besplatna termina. Utorkom i četvrtkom od 17 sati, kao i nedeljom u 9 sati, termini su potpuno prepuni i ljudi počinju da zakazuju par nedelja unapred. Sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da imamo, što se kaže, ljude od 7 do 77 godina u klubu. Želeo bih da se zahvalim i gradu koji nam zadnjih godina zaista pomaže, a najviše našim ljudima i roditeljima. Oni su pre 20 godina doveli svoju decu da treniraju kod nas, a sada su ti isti roditelji ostali glavni pokretači svih aktivnosti u klubu.“
„Sa zadovoljstvom mogu da kažem da nas je grad izabrao za gradsku manifestaciju. To nam je velika čast i mi pokušavamo da to vratimo gradu. Ova manifestacija ima sve više posetilaca, ne samo iz našeg grada, nego i iz šireg regiona, i prerasta u jedan zaista državni projekat, tako da nam je srce puno sa te strane“, dodaje Milivojević.
Klub „Sportiko“ nastavlja tokom ovog leta sa različitim aktivnostima, pa će u subotu, 11. jula, od 9 do 12 sati biti organizatori likovne kolonije. Na ovoj koloniji, koja se održava u prostorijama kluba u Crvenom magacinu, učestvovaće oko 30 slikara amatera, pretežno iz Udruženja invalida rada grada Pančeva i Gerontološkog centra.
(Pančevac/RTV Pančevo)