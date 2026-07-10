Klub Sportiko donosi bogato leto: Likovna kolonija i veslanje

Godinama unazad, tokom letnjih meseci na Tamišu, klub „Sportiko“ realizuje projekat „Leto na Tamišu“, u okviru koga svi koji su zainteresovani mogu da se prijave i nauče da veslaju.

Veslanje u okviru ovog projekta je odličan način da se spoje fizička aktivnost, boravak u prirodi i opuštanje na vodi. Pogodno je za sve generacije bez obzira na prethodno iskustvo, a pozitivno utiče na zdravlje dece, žena i starijih osoba.

Ivan Milivojević iz kluba „Sportiko“ za RTV Pančevo ponosno ističe svestranost i uspeh ovog letnjeg programa:

„Naš cilj je bio da našim građanima, a to radimo kroz projekat ‘Leto na Tamišu’, pružimo tri besplatna termina. Utorkom i četvrtkom od 17 sati, kao i nedeljom u 9 sati, termini su potpuno prepuni i ljudi počinju da zakazuju par nedelja unapred. Sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da imamo, što se kaže, ljude od 7 do 77 godina u klubu. Želeo bih da se zahvalim i gradu koji nam zadnjih godina zaista pomaže, a najviše našim ljudima i roditeljima. Oni su pre 20 godina doveli svoju decu da treniraju kod nas, a sada su ti isti roditelji ostali glavni pokretači svih aktivnosti u klubu.“

Pored redovnih treninga, klub je ostvario i veliki uspeh organizacijom masovnog rečnog događaja na koji su svi u klubu naročito ponosni. Reč je o petoj regati koja je tokom juna održana u Pančevu, a u kojoj je učestvovalo više od 200 ljubitelja veslanja, reke i prirode.

„Sa zadovoljstvom mogu da kažem da nas je grad izabrao za gradsku manifestaciju. To nam je velika čast i mi pokušavamo da to vratimo gradu. Ova manifestacija ima sve više posetilaca, ne samo iz našeg grada, nego i iz šireg regiona, i prerasta u jedan zaista državni projekat, tako da nam je srce puno sa te strane“, dodaje Milivojević.

Klub „Sportiko“ nastavlja tokom ovog leta sa različitim aktivnostima, pa će u subotu, 11. jula, od 9 do 12 sati biti organizatori likovne kolonije. Na ovoj koloniji, koja se održava u prostorijama kluba u Crvenom magacinu, učestvovaće oko 30 slikara amatera, pretežno iz Udruženja invalida rada grada Pančeva i Gerontološkog centra.

(Pančevac/RTV Pančevo)