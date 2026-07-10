Počeo da radi portal „Ko si, bre, ti“; Vučić: Daćemo sve od sebe da odgovorimo na svaku prijavu

Portal „Ko si, bre, ti“, čije je pokretanje inicirao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, počeo je sa radom. Cilj pokretanja platforme je da se pokaže da je briga o građanima najvažnija, poručio je Vučić.

Portal je dostupan na adresi www.kosibreti.rs, a građani na njemu mogu anonimno da prijave bahato ponašanje javnih funkcionera, korupciju, zloupotrebe i sve druge nezakonite radnje i nepravilnosti.

Predsednik Aleksandar Vučić u video-objavi na Instagramu rekao je da je cilj pokretanja platforme da se pokaže da je briga o građanima ono što je najvažnije i istakao da su za sat vremena pristigle 23 prijave. „Mi nećemo moći na sve uvek da odgovorimo, ali ćemo dati sve od sebe da pokušamo da odgovorimo na gotovo sve, bilo kroz našu reakciju u javnosti ukoliko ste želeli da ostanete anonimni. Ukoliko niste, direktno ćemo pokušati da vam odgovorimo. Videćete da nešto menjamo, da se popravljamo i da sebe menjamo u krajnjoj liniji i da se ponašamo odgovornije i ozbiljnije“, naglašava Vučić.

Naveo je da će njegov tim svaku prijavu da otvori i da će on svaku na kraju da pogleda.

„Srećan sam zbog onoga što sam već video, jer to je ono što sam tražio“, dodao je Vučić.

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Ukazao je da je početak rada ove platforme veoma važan.

„Mnogo sam srećan, uzbuđen, iskreno, i nadam se da ćemo ovim uspeti, pre svega, da promenimo i da pokažemo da nam je briga o građanima ono što je najvažnije“, istakao je Vučić.

Zahvalio je na poverenju i dodao da će platforma dugo trajati. „Želim da razvijemo takvu vrstu komunikacije u kojoj je najvažnije da razumemo da ljudi nemaju obavezu da trpe našu bahatost, a da mi moramo da budemo neuporedivo odgovorniji i neuporedivo ozbiljniji“, naglasio je predsednik.

Dodao je da želi da podstakne hrabrost građana da izađu sa stvarima, da izbace iz sebe ono što ih muči.

„A mi se nećemo naljutiti čak i kada niste u pravu, čak i kada ste prestrogi u svojoj oceni, ali ćemo mi morati da pažljivo merimo svaku vašu reč i da pokušamo da izađemo u susret, i kao što rekoh, sebe da promenimo“, rekao je Vučić.

(Pančevac)