Đoković izgubio od Sinera u polufinalu Vimbldona
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Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale Vimbldona, pošto je danas u polufinalu u Londonu izgubio od prvog igrača sveta Italijana Janika Sinera posle tri seta, 4:6, 4:6, 4:6.
Meč je trajao dva sata i 21 minut.
Siner je osvojio po brejk u svakom setu, dok Đoković, osmi igrač sveta, nije nijednom uzeo servis italijanskom teniseru.
Prvi teniser sveta je prvi svet osvojio uz pomoć brejka u devetom gemu, drugi uz pomoć brejka u sedmom gemu, a treći kroz brejk u prvom gemu.
Siner je takođe i sjajno servirao, zabeleživši 16 asova, nasuprot Đokovićevih osam.
Siner, koji brani titulu na Vimbldonu, će u finalu igrati protiv trećeg tenisera sveta Nemca Aleksandra Zvereva.
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