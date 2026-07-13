Poznato kada kreće isplata državne pomoći: Evo kada će novac leći na račune penzionera i svih punoletnih građana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će isplata novca za punoletne građane, ali i za penzionere i socijalno ugrožena lica, biti najverovatnije do 15. septembra, a možda čak i do 10. septembra.

– Pametno smo postupali i skupljali pare godinama. To je već 15 godina koliko se skuplja taj novac kroz akcijske fondove, pa ćemo da vas obradujemo, sve punoletne građane. To nije bog zna šta, ali je to znak pažnje, i to je pokazatelj kako se država domaćinski odnosi. A ovo drugo što smo rekli, to bogami jesu ozbiljne mere i ozbiljan novac, posebno za naše penzionere, ali i za naše borce, i za socijalno ugrožena lica, i to sledi. Ja verujem da će to biti tamo negde do 15. septembra, a nadam se i malo ranije, možda čak i do 10. septembra – rekao je Vučić.

Podsetimo, prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je najava predsednika Srbije Aleksandra Vučića o mogućoj isplati novca punoletnim građanima realna zbog odgovorne ekonomske politike koju država vodi. Ujedno, time je potvrdio da će novi paket biti novčani.

Nove mere države

Vučić je krajem juna predstavio paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Ukupna vrednost paketa biće veća od 600 miliona evra. Kako je tada rekao, mere će obuhvatiti više od tri miliona građana, a moguće i do 3,5 miliona ljudi.

Kako bi se obezbedila najpravednija raspodela, jednokratna novčana pomoć za penzionere podeljena je u tri kategorije, u zavisnosti od visine primanja.

1. Penzioneri sa najnižim primanjima (do 31.092 dinara)

U prvu kategoriju spada nešto više od 459.000 penzionera čija primanja ne prelaze iznos minimalne penzije. Oni će dobiti jednokratnu uplatu u iznosu od 35.000 dinara. Prema rečima predsednika Vučića, za najsiromašnije ovo predstavlja 13. penziju, a neki će dobiti i do 1,5 vrednosti svoje redovne penzije.

– To su poljoprivredni penzioneri, gde je minimalna penzija 24.000 i to su samostalne delatnosti, oni koji nemaju kumulativno ispunjene uslove, najmanje 15 godina radnog staža i 65 godina starosti – objasnio je Vučić i dodao:

– To će dobiti kao jednokratno davanje, kao podršku, besplatnu podršku i pomoć države u narednom periodu. Verujemo da ćemo time da osnažimo najsiromašnije penzionere, najsiromašnije ljude u ovoj zemlji, posebno tzv. samačka domaćinstva, ali i tamo gde i dalje ljudi žive u paru ili sa drugim članovima porodice, da možemo da pomognemo njihovom socijalnom blagostanju i, rekao bih, neuporedivo lakšem i boljem životu.

2. Penzioneri sa primanjima od 31.092 do 56.851 dinara

Druga grupa obuhvata 548.060 penzionera čija se primanja kreću do nivoa prosečne penzije, koja je prema podacima iz aprila iznosila 56.848 dinara. Za ovu grupu predviđena je jednokratna pomoć od 27.500 dinara.

– Oni će dobiti na poklon 27.500 dinara od države, u narednih 90 dana – naveo je predsednik.

3. Penzioneri sa primanjima iznad proseka (preko 56.851 dinara)

Treća kategorija obuhvata 655.384 penzionera koji imaju natprosečna primanja. Njima je namenjena jednokratna uplata od 20.000 dinara.

– Svi ostali koji imaju preko prosečnih penzija, dakle njih je 655.384, to su ljudi nešto imućniji, koji relativno pristojno, ili pristojno, ili sasvim pristojno, ili dobro mogu da žive, u zavisnosti od toga koja je visina te penzije, dobiće podršku i poklon od 20.000 dinara – rekao je Vučić.

(kurir.rs)