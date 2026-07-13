Vučić u Parizu na vojnoj paradi povodom nacionalnog praznika Francuske

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Pariz, gde će prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske – Dana pada Bastilje.

Aleksandar Vučić će tokom dvodnevne posete prisustvovati i svečanoj večeri koju, povodom Dana Republike, u čast šefova država ili vlada priređuje predsednik Francuske Emanuel Makron, navodi se iz pres-službe predsednika Republike.

Kako ističe Tanjug, to je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv da prisustvuje vojnoj paradi povodom nacionalnog dana Francuske.

Vučić će na svečanosti jedini predstavljati zemlju koja nije ni član NATO-a, ni EU, ni „koalicije voljnih“.

U Francuskoj će sutra biti održana tradicionalna vojna parada povodom Dana Republike. Parada se organizuje u čast 14. jula 1789. godine, pada Bastilje, što se uzima kao simbol Francuske revolucije.

(RTS)