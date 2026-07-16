Porodila se Anastasija Ražnatović, na svet stigao sin Ilijan!

Mlada muzička zvezda Anastasija Ražnatović Gudelj i njen suprug, uspešni srpski fudbaler Nemanja Gudelj, postali su roditelji. Anastasija se porodila u jednoj privatnoj klinici, gde je na svet donela zdravog dečaka, a porođaj je protekao u najboljem redu.

Prva objava iz porodilišta: Sin se zove Ilijan!

Anastasija se oglasila na svom Instagram profilu i sa pratiocima podelila prvu, dirljivu fotografiju naslednika. Ona je objavila sliku bebine ručice uz pesmu iz kultnog crtanog filma „Kralj lavova“ i animaciju malog Simbe.

Ponosna majka je preko fotografije ispisala ime sina – Ilijan Gudelj, i otkrila da se porodila u sredu, 15. jula 2026. godine. Uz emotikone sklopljenih ruku u molitvi, pravoslavnog krsta i plavog srca, Anastasija je kratko i emotivno poručila: „Slava Bogu“.

Slavlje u porodicama Ražnatović i Gudelj

Ponosni otac Nemanja Gudelj prisustvovao je ovom radosnom činu, a vest o rođenju naslednika odmah je podelila i baka, folk diva Svetlana Ceca Ražnatović. Ceca nije krila sreću što je dobila još jednog unuka, istakavši da je ovo jedan od najlepših dana za njihovu porodicu. Čestitke poznatom paru stižu sa svih strana sveta – od kolega sa estrade, preko Nemanjinih saigrača iz kluba i reprezentacije, pa sve do mnogobrojnih obožavalaca na društvenim mrežama.

Ljubavna priča krunisana naslednikom

Anastasija i Nemanja, koji već duže vreme žive na relaciji Sevilja – Beograd, krunisali su svoju višegodišnju ljubav brakom, a dolazak sina na svet predstavlja najlepše poglavlje u njihovom zajedničkom životu. Par je tokom trudnoće umereno delio detalje sa javnošću, uživajući u privatnosti i miru u Španiji.

Tradicionalno slavlje u domovima Ražnatovića i Gudelja povodom rođenja malog Ilijana već se uveliko priprema, a ponosna baka Ceca se očekuje da prva podeli atmosferu iz porodičnog doma na Dedinju.

(Pančevac/Društvene mreže)