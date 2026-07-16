Oglasili se Olivera i Nebojša Gudelj iz Sevilje povodom rođenja unuka Ilijana

Radosne vesti iz Sevilje obišle su region – mlada muzička zvezda Anastasija Ražnatović Gudelj porodila se na privatnoj klinici u Španiji i na svet donela zdravog dečaka, kojem su ponosni roditelji dali moćno ime Ilijan. Nakon prve objave mlade majke, javnosti su se sa neizmernim ponosom i emocijama obratili i baka i deda sa očeve strane, Olivera i Nebojša Gudelj.

„Jedno prezime više“: Emotivne reči Olivere i Nebojše Gudelja

Olivera i Nebojša, koji godinama žive u Sevilji, nisu krili suze radosnice zbog dolaska svog prvog unuka. Oni su se oglasili dirljivom porukom koja svedoči o tome koliko im ovaj blagoslov znači i kako su radosno dočekali proširenje porodice:

„Od danas u matičnim knjigama piše jedno naše prezime više. Dobrodošao na svet, naš mali anđele, naša najveća srećo i ponosu! Naša kuća u Sevilji od danas je ispunjena najlepšim zvucima i neopisivom ljubavlju“, poručili su ponosni baba i deda, ističući da jedva čekaju svaki trenutak sa malim Ilijanom.

Stričevi poslali poruke podrške, porodica na okupu u Španiji

Da je slavlje u kući Gudelja u punom jeku potvrđuju i reakcije Nemanjine rođene sestre Vanje i brata Dragiše Dragog Gudelja. Stričevi i tetka su odmah uputili emotivne poruke podrške bratu Nemanji i snajki Anastasiji, poručujući da je beba stigla u porodicu koja će je bezuslovno voleti i štititi.

Čitava porodica Gudelj je trenutno na okupu u Sevilji, gde pružaju maksimalnu podršku mladoj mami nakon porođaja koji je, kako saznajemo, protekao u najboljem redu. Veliku radost deli i baka sa majčine strane, Svetlana Ceca Ražnatović, koja se takođe oglasila i sa nestrpljenjem očekuje dolazak u Španiju kako bi u naručje uzela svog najmlađeg unuka.

Beba stigla odmah nakon godišnjice braka

Zanimljivo je da je mali Ilijan stigao na svet samo dan nakon što su Anastasija i Nemanja proslavili svoju treću godišnjicu braka. Pevačica je par sati pre odlaska u bolnicu podelila emotivan snimak sa suprugom, a već narednog jutra porodica Gudelj postala je bogatija za još jednog člana, čime je njihova višegodišnja ljubav dobila najlepšu moguću krunu.

(Pančevac)

Porodila se Anastasija Ražnatović, na svet stigao sin Ilijan!