RHMZ upozorava na nepogode: Stižu SMS poruke za uzbunu!

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) pokrenuo je proceduru za prenos SMS hitnih informacija građanima pošto se tokom dana na području Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, na jugoistoku Srbije i na Kosovu i Metohiji, očekuju jake vremenske nepogode.

U upozorenju se navodi da će se razvoj veoma snažnih grmljavinskih sistema, iz oblasti Jadrana, Crne Gore i Bosne i Hercegovine premeštati ka Srbiji, pri čemu će najizraženiji i najopasniji sistemi zahvatiti pre svega jugozapadne, južne i jugoistočne delove zemlje.

„Na svom putu ovi olujni sistemi mogu se brzo intenzivirati i usloviti pojavu krupnog, lokalno i veoma krupnog grada, većeg od pet centimetara u prečniku, kao i silovitih udara vetra, orkanske jačine veće od 100 kilometara na čas, koji mogu pričinjavati značajnu materijalnu štetu“, upozorio je RHMZ.

Apelovali su na građane da budu „maksimalno“ oprezni i da izbegavaju sve aktivnosti na otvorenom „ukoliko u blizini nema čvrstih i bezbednih objekata, imajući u vidu mogućnost da olujni sistemi naiđu iznenada“.

„Rizik od pojave grmljavinskih nepogoda postoji i u ostalim delovima Srbije južno od Save i Dunava, ali se najveći rizik od pojave ekstremnih vremenskih nepogoda očekuje u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji“, objavio je Republički hidrometeorološki zavod.

(RHMZ)