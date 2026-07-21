Od 3. avgusta kreće podela novih 30.000 vaučera za odmor u Srbiji

Novi ciklus dodele 30.000 turističkih vaučera za odmor u Srbiji u vrednosti od po 10.000 dinara počeće 3. avgusta, nakon usvajanja nove uredbe Vlade Srbije kojom će biti definisani uslovi za njihovu dodelu, najavio je danas ministar turizma i omladine Husein Memić.

Kako je saopštilo Ministarstvo turizma i omladine, vaučeri će biti namenjeni penzionerima čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara, budući da su upravo oni prethodnih godina bili najbrojniji korisnici ovog programa.

„Nakon usvajanja uredbe, ugostitelji će imati pet dana da se prijave, a već 3. avgusta bićemo spremni da pustimo u opticaj 30.000 vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara“, rekao je Memić.

Ministar je istakao da je cilj programa da što veći broj građana upozna turističke potencijale Srbije i odmor provede unekoj od domaćih destinacija.

„Vaučeri su se pokazali kao jedna od najuspešnijih mera za razvoj domaćeg turizma, jer istovremeno pružaju podršku građanima i doprinose jačanju lokalnih turističkih privrednika i ugostitelja. Interesovanje je uvek bilo veliko za ovu vrstu subvencije i očekujemo da će tako biti i ovog leta. Nastavićemo da ulažemo u razvoj turističke ponude kako bi Srbija bila još privlačnija destinacija, kako za domaće, tako i za strane goste“, poručio je Memić.

Program turističkih vaučera prethodnih godina bio je među najtraženijim državnim merama za podsticanje domaćeg turizma, a raspoloživi vaučeri uglavnom su bili podeljeni u veoma kratkom roku.

(Pančevac)