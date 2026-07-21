U Železničaru jedva čekaju da počne meč sa Bragom

Fudbaleri Železničara će sutra odigrati prvu takmičarsku evropsku utakmicu u istoriji kluba. U Pančevo će stići Braga, stalni učesnik UEFA takmičenja. Uoči prvog meča drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija, javnosti su se obratili šef stručnog štaba Radomir Koković i defanzivac Mirko Milikić.

Koković je istakao da je Braga jedan od najkvalitetnijih protivnika sa kojima se njegov tim do sada susreo, ali i da je za Železničar velika čast što će odmeriti snage sa klubom takvog renomea.

– Sutra nam u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije dolazi predstavnik Portugala, sigurno jedna od najvećih fudbalskih nacija u Evropi. Sve je već rečeno o tome koliko se kvalitetnoj ekipi radi. To je tim koji je pre nekoliko meseci igrao polufinale Lige Evrope i sačuvao je kostur ekipe. Sigurno su kvalitetniji nego prošle godine. Nama je pre svega čast i zadovoljstvo što smo, kao jedan mali fudbalski klub, u istom takmičenju sa njima. Svi smo veoma uzbuđeni i jedva čekamo početak utakmice – rekao je Koković pred duel koji je na programu u sredu od 21 sat na stadionu SC Mladost.

Šef stručnog štaba naglasio je da njegov tim neće odustati od svog prepoznatljivog stila igre, uprkos kvalitetu protivnika.

– Pokušaćemo da reprezentujemo svoj klub na najbolji mogući način i da pokažemo fudbal koji nas je krasio prošle sezone, kada smo izborili plasman u Evropu. Ostaćemo dosledni sebi i svom identitetu i pokušati da demonstriramo stvari koje radimo i u domaćem prvenstvu, naravno u meri u kojoj nam protivnik to bude dozvolio. Ne gajim iluziju da ćemo biti u potpunoj kontroli tokom dužih intervala utakmice, ali sigurno postoji prostor da se u određenim fazama nametnemo. Želimo da ostanemo privrženi svom stilu i da dostojno predstavljamo srpski fudbal.

Govoreći o stanju ekipe, Koković je potvrdio da nema većih kadrovskih problema.

– Zdravstveni bilten je povoljan. Manje-više mogu da računam na sve igrače. Otežavajuća okolnost je što su nam se pojedini igrači, koji su projektovani kao starteri, kasnije priključili ekipi i nisu još uvek na sto odsto fizičke spreme, pa ćemo videti koliku će minutažu imati.

Posebno je istakao da motivacija neće biti problem.

– Ovako atraktivan protivnik ne zahteva nikakvu dodatnu motivaciju. Više smo se bavili psihološkom pripremom utakmice, jer će, osim našem kapitenu Popoviću, gotovo svim igračima ovo biti prvi nastup u evropskom takmičenju. Verujem da će igrači biti dovoljno motivisani značajem utakmice i imenom protivnika. Nadam se i punom stadionu, jer ako to ne bude slučaj protiv Brage, ne znam protiv koga će biti.

Koković je potom govorio i o kvalitetima portugalskog predstavnika.

– Braga definitivno nije protivnik za poželeti. Igraju veoma specifično, izuzetno su agresivni i veoma je teško ostvariti prednost protiv njih kroz pozicionu igru. Ofanzivno su na veoma visokom nivou, tehnički su izuzetno kvalitetni, stvaraju brojčani višak i veoma dobro grade napade. Za mene je ovo najzahtevniji protivnik kojeg sam pripremao u dosadašnjoj trenerskoj karijeri i raduje me da vidim koliko će ono što smo pripremili imati smisla na terenu.

Za kraj je još jednom naglasio da njegov tim neće odstupiti od svojih principa.

– Biće izuzetno teško, ali nećemo odustati od naše ideje. Pokušaćemo da budemo hrabri i da gradimo napad iz poslednje linije kao što to uvek radimo. Možda to neće biti moguće u velikoj meri, ali mi je važno da moj tim ima jasnu ideju igre i da ni u jednom trenutku ne odstupi od vrednosti koje su sastavni deo našeg modela.

Pred novinarima je govorio i defanzivac Železničara Mirko Milikić, koji je poručio da ekipa spremno dočekuje evropski izazov.

– Očekuje nas veoma teška i zahtevna utakmica, ali mislim da imamo šta da pokažemo. Dobro smo radili tokom priprema, ispravili greške iz prethodne utakmice i na nama je da izađemo na teren, damo svoj maksimum, ispoštujemo zahteve stručnog štaba i pokušamo da ostvarimo što bolji rezultat.

Milikić priznaje da pred evropski debi postoji pozitivna trema.

– Naravno da smo svi željno iščekivali ovu utakmicu. Možda smo podsvestno razmišljali o njoj još tokom priprema, čim smo saznali ko nam je protivnik. Prisustvuje pozitivna trema, ali kada sudija da znak za početak utakmice, verujem da će sve doći na svoje i da ćemo biti spremni za izazov koji nas očekuje.

(FK Železničar)