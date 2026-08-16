Održano emotivno književno veče Brankice Damjanović u Beloj Crkvi

BELA CRKVA – U Narodnoj biblioteci u Beloj Crkvi održano je izuzetno posećeno književno veče autorke Brankice Damjanović, koje je proteklo u toploj i emotivnoj atmosferi, prenosi sajt BCinfo.

Pred brojnom publikom, književnica nije govorila samo o svojim delima, već i o univerzalnim životnim temama poput ljubavi, nade i svakodnevnih pobeda.

Njene knjige nastale su kao prirodan produžetak tekstova koje je delila na internetu, na insistiranje njene verne publike. Tokom večeri, autorka se osvrnula na sam početak svog književnog puta i saradnju sa čitaocima.

„Sve ovo sada je zapravo plod čitalaca koji su tražili da svi ti tekstovi na društvenim mrežama postanu knjige. I jesu postali knjige, i knjige koje se kupuju, koje se traže, i koje sam predstavila do sada na 200 književnih večeri u regionu“, istakla je Brankica Damjanović.

Ona je dodala da je sa velikom radošću prihvatila poziv direktora Narodne biblioteke, naglasivši da joj se Bela Crkva odavno dopada i da se raduje prilici da bolje upozna grad i ljude.

(BCinfo)