Održan peti jubilarni turnir u boćanju: Preko 30 ekipa u Pančevu odmerilo snage za vredne nagrade

PANČEVO – U okviru manifestacije „Preobraženjski dani”, uspešno je realizovan i peti po redu turnir u boćanju, koji je pod pokroviteljstvom Grada Pančeva okupio više od 30 ekipa iz cele Srbije. Nadmetanje se odvijalo po napetom kup sistemu na ispadanje, a organizatori su za sve posetioce i navijače obezbedili besplatno osveženje, hranu i piće.

Učesnici turnira su detaljnije objasnili pravila i samu dinamiku ove tradicionalne igre koja privlači sve veći broj zaljubljenika:

„Boćanje su doneli dalmatinski Pančevci pre desetak godina. Tri igrača imaju ekipe i svaki igrač ima po dve balote. Ima bulin koji se prvi baci i kad baci prvo bulina, onda idu balote. Koja balota bude najbliža bulinu, ona se broji kao poen.”

Igra je do samog kraja bila neizvesna i zahtevala je veliku preciznost, što opisuju i sami takmičari na terenu:

„Prvi igrač kada igra i dovalja na primera radi na 20 centimetara, drugi igrač može da valja, pa dovalja na 10 centimetara ili na 18 centimetara, njegova je balota bolja. Kad dođe bliže balota, čak i na 2-3 centimetara, čak nekadi i cika jedna druga bulina, onda igrač protivnika tuče, izbaci njegovu balotu, tako da bi ostao njegovu bulinu.”

Turnir je bio masovan i surovo kompetitivan, a pravila eliminacije su bila jasna:

„30 učesnika ima, svaka ekipa ima po 3 igrača i jednog rezervnog igrača. Igra se na ispadanje, posle svakog kruga jedna ekipa ispada i ide se dalje. Kad se završi prvi krug, ponovo se žreba i ponovo se igra do finala.”

Nakon dramatičnih borbi na terenu, proglašeni su najbolji i podeljene su vredne nagrade koje je obezbedio sponzor takmičenja:

„U finalu ekipa koja pobedi dobija nagradu 40.000, druga ekipa dobija 20.000, treća 10.000. Takođe dobijaju pehar, zahvalnice i medalje.”

Ovim uspešnim sportsko-kulturnim događajem, Udruženje žena „Pančevke” i Grad Pančevo još jednom su potvrdili važnost očuvanja tradicije, zajedništva i sportskog duha.

(Pančevac/S.L/R.Đ)

Svečano otvareni 12. Preobraženjski dani

BONUS VIDEO