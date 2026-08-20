Ruski „iljušin 76“ izbacio prve 42 tone vode

Avion "iljušin" upućen u epicentar požara u Deliblatskoj peščari koji je trenutno najveći aktivni požar u Srbiji i kojim je zahvaćeno više od 3.500 hektara.

Ruski protivpožarni avion Iljušin Il-76, koji je sinoć sleteo na niški aerodrom „Konstantin Veliki“, od jutros je u akciji i nadleće Dubovac kako bi pomogao u gašenju katastrofalnog požara na jugoistoku Deliblatske peščare.

Avion Il-76 Ministarstva za vanredne situacije Rusije izbacio je danas prve 42 tone vode na području rezervata Deliblatska peščara, učestvujući u gašenju požara, saopštilo je rusko Ministarstvo za vanredne situacije.

U saopštenju se ističe da je avion „iljušin“ upućen u epicentar požara u Deliblatskoj peščari koji je trenutno najveći aktivni požar u Srbiji i kojim je zahvaćeno više od 3.500 hektara.

Ruski avion za gašenje požara „iljušin 76“ poleteo je jutros sa niškog aerodroma „Konstantin Veliki“ kako bi učestvovao u gašenju požara u Deliblatskoj peščari. Avion je pre poletanja natankao vodu.

Kako javlja sajt BC info ruski avion Iljušin IL-76TD Ministarstva za civilnu zaštitu, vanredne situacije i otklanjanje posledica elementarnih nepogoda Rusije, od jutros je angažovan na gašenju požara u Deliblatskoj peščari.

Meštani Dubovca i okolnih mesta sa olakšanjem i pozdravima prate nebo – džinovski avion je upravo preleteo i izviđa teren. Čeka se da svakog trenutka počne da dejstvuje i ugasi vatrenu stihiju. Idemo!

Vatrena stihija je na ovom području već progutala više od 3.500 hektara šume i niskog rastinja.

Avion su dočekali pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić i predstavnici Ambasade Ruske Federacije u Srbiji.

Čaušić je izrazio zahvalnost Ruskoj Federaciji na pruženoj pomoći, istakavši da, u trenucima kada se naši vatrogasci-spasioci danima bore sa vatrenom stihijom u izuzetno teškim uslovima, svaka dodatna pomoć znači više snage na terenu i veću sigurnost za građane.

Naše kolege u Evropi suočavaju se sa brojnim požarima usled izuzetno toplog i sušnog perioda. Imajući u vidu da u okviru Mehanizma civilne zaštite Evropske unije ne postoje raspoloživi protivpožarni avioni ovog kapaciteta, pristigli ruski avion značajno će ojačati naše kapacitete u borbi protiv požara u Deliblatskoj peščari, naveo je on.

Od sutra će „iljušinˮ biti uključen u operacije gašenja požara u Deliblatskoj peščari, u koordinaciji sa Helikopterskom jedinicom MUP-a Srbije.

Avion može da izbaci do 42 tone vode u jednom naletu, što ga čini jednim od najmoćnijih operativnih aviona za gašenje požara. Na velikim požarištima, poput Deliblatske peščare, njegova uloga biće da u kratkom vremenu pokrije širok zahvaćeni prostor i omogući vatrogascima na zemlji da lakše stave vatru pod kontrolu.

(Pančevac/Vlada Srbije)

Ruski avion sleteo u Niš: Sutra gasi požar u Peščari