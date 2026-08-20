Pogledajte kako ruski „Iljušin“ baca vodene bombe na požar

DELIBLATSKA PEŠČARA – Ruski avion Il-76 Ministarstva za vanredne situacije Rusije upućen je danas u sam epicentar najvećeg aktivnog požara u Srbiji, koji je u rezervatu Deliblatska peščara već zahvatio površinu od preko 3.500 hektara. Ovaj specijalizovani vazduhoplov počeo je dejstvo izbacivanjem prvih 42 tone vode na ugroženom području.

„Nebeski vatrogasac” je jutros poleteo sa niškog aerodroma „Konstantin Veliki”, gde je prethodno natankovan vodom. Avion obavlja nalete u direktnoj koordinaciji sa Helikopterskom jedinicom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, kako bi se vatrena stihija što pre stavila pod kontrolu.

🇷🇺🇷🇸 „Iljušin“ u epicentru požara! Pogled iz ruskog čuda na Deliblatsku peščaru https://t.co/NNDuHI5akd pic.twitter.com/Bg8Hiy29PH — Sputnik Србијa (@rs_sputnik) August 20, 2026

Poseban fokus zajedničkih vazdušnih snaga usmeren je na kritično žarište iznad Čardaka, gde požar preti da se dodatno proširi. Kako je ranije saopštio potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, učešće ovog aviona velikog kapaciteta od ključnog je značaja za suzbijanje vatre na izuzetno nepristupačnom i specifičnom peščanom terenu.