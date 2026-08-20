Vesti Južni Banat

Pogledajte kako ruski „Iljušin“ baca vodene bombe na požar

19:33

20.08.2026

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Printscreen/X/Sputnik

DELIBLATSKA PEŠČARA – Ruski avion Il-76 Ministarstva za vanredne situacije Rusije upućen je danas u sam epicentar najvećeg aktivnog požara u Srbiji, koji je u rezervatu Deliblatska peščara već zahvatio površinu od preko 3.500 hektara. Ovaj specijalizovani vazduhoplov počeo je dejstvo izbacivanjem prvih 42 tone vode na ugroženom području.

„Nebeski vatrogasac” je jutros poleteo sa niškog aerodroma „Konstantin Veliki”, gde je prethodno natankovan vodom. Avion obavlja nalete u direktnoj koordinaciji sa Helikopterskom jedinicom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, kako bi se vatrena stihija što pre stavila pod kontrolu.

Poseban fokus zajedničkih vazdušnih snaga usmeren je na kritično žarište iznad Čardaka, gde požar preti da se dodatno proširi. Kako je ranije saopštio potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, učešće ovog aviona velikog kapaciteta od ključnog je značaja za suzbijanje vatre na izuzetno nepristupačnom i specifičnom peščanom terenu.

Foto Printscreen/X/Sputnik

Tagovi

Deliblatska peščara Iljušin Il-76 požar video snimak gašenja vodene bombe

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