Vršačko kulturno leto: Izložba Gastronomija u fokusu

U okviru Vršačkog kulturnog leta, u ponedeljak, 31. avgusta u 19 časova, u Galeriji Doma vojske biće otvorena izložba nagrađenih radova nacionalnog foto-konkursa „Gastronomija u fokusu“.

Publika će do 7. septembra imati priliku da pogleda izbor od 20 nagrađenih fotografija koje na različite načine beleže hranu, gastronomiju i njihovo mesto u svakodnevnom životu i kulturi. Izložba se realizuje u saradnji Kulturnog centra Vršac i Evropske kuće Novi Sad.

Konkurs „Gastronomija u fokusu“ organizovala je Delegacija Evropske unije u Srbiji u partnerstvu sa Novom iskrom, KC Gradom, „Politikinim zabavnikom“ i Erazmus studentskom mrežom Srbija.

Hrana je mnogo više od onoga što se nalazi na tanjiru. Ona je deo porodičnog i lokalnog nasleđa, način da sačuvamo sećanja, ali i prostor za susret, razgovor i razmenu. Gastronomska tradicija ovog prostora nastajala je vekovima, pod uticajem različitih naroda, kultura i običaja koji su se susretali i preplitali.

Upravo kroz fotografiju izložba otvara pogled na te različite priče i podseća da se kulture mogu upoznavati i kroz ono što pripremamo, delimo i zajedno uživamo.

Izložba će biti otvorena od 31. avgusta do 7. septembra, svakog dana od 19 do 22 časa, u Galeriji Doma vojske.

(KCVršac)