KC Vršac: Predstava za decu o svetu ekrana, interneta i novih navika

U okviru Vršačkog kulturnog leta, u četvrtak, 27. avgusta, u Muzičkom paviljonu biće izvedena dečja predstava „Brain rotovi protiv previše neta i drugih šteta“ – predstava o svetu ekrana, interneta i novih navika. Početak je u 19 časova.

Predstava na duhovit i deci blizak način otvara temu koja je sve prisutnija u svakodnevnom životu – uticaja interneta, društvenih mreža i prekomernog vremena provedenog pred ekranima.

Glavni junaci su neobični „brain rotovi“ osmišljeni kao svojevrsni internet influenseri koji kreiraju sadržaje za svoju publiku. Međutim, jedan od njih, usled previše vremena provedenog uz ekran i neprekidnog stvaranja sadržaja, doživi neobičnu posledicu – njegov mozak počinje da „buđa“. Tada počinje avantura u kojoj junaci pokušavaju da stvari vrate u prvobitno stanje.

Kroz humor, igru i savremeni jezik, predstava deci približava pitanja digitalnih navika, odnosa prema internet sadržajima i važnosti pronalaženja mere u vremenu provedenom pred ekranima, bez moralisanja i upiranja prstom.

Koncept predstave osmislio je Aleksa Rejčević, dok je na tekstu radio dramaturg i pisac Pavle Lazarević.

Predstava „Brain rotovi protiv previše neta i drugih šteta“ biće ujedno i poslednji program za decu u okviru ovogodišnjeg Vršačkog kulturnog leta.

(KCVršac)