Šampionski kotlići i slatka tradicija:

PADINA – Sportski centar „Dolina“ u Padini proteklog vikenda bio je centar vrhunske zabave, tradicije i gastronomije. Praznična atmosfera, ispunjena mirisima domaćih jela, dečijom grajom i pesmom, okupila je stotine meštana, ali i gostiju iz celog regiona koji su došli da uživaju u bogatom letnjem programu.

Centralni sportsko-gastronomski događaj bila je jubilarna, 30. po redu tradicionalna Gulašijada,prenosi RTV Kovačica.

U organizaciji Fudbalskog kluba „Dolina“, čak 24 ekipe ukrstile su svoje varjače pored užarenih kotlića.

„Teška subota“ i tajne pobedničkog kotlića

Na terenu se nije kuvalo samo po klasičnom receptu. Svaki tim imao je svoj mali trik, od kuvanja na laganoj vatri do dodavanja belog vina i lovorovog lista. Na pitanje novinara šta je njihov tajni sastojak, neki takmičari su se duhovito našalili da je to – „teška subota“.

Ipak, za brojne goste, poput onih koji su došli iz Novog Sada, suština ove manifestacije nije samo u hrani. Gulašijada je ključna za očuvanje identiteta sela i jedinstva, kao i za ponovno okupljanje onih koji su se odselili iz Padine.

O najboljim ukusima odlučivao je stručni četvoročlani žiri na čelu sa predsednikom Dejanom Dragićevićem, a društvo su mu pravili Vlada Nikolić, Jan Nemec i Boris Durgala. Žiri je imao stroge kriterijume: kockice mesa moraju biti ujednačene, povrće savršeno ukuvano, a ukus polugust i umeren – ni previše slan, ni previše ljut.

Nakon detaljnog ocenjivanja, proglašeni su najbolji:

1. mesto: Ekipa „Creators – treća smena“

2. mesto: Ekipa „Slavija Kovačica – veterani“

3. mesto: Ekipa „G-Berry“

Pobednički tim „Creators“ nije krio oduševljenje, istakavši da tajna uspeha leži u dobro skuvanom luku, dobrom mesu i pre svega – velikoj ljubavi prema kuvanju i podršci prijatelja.

Najboljim ekipama uručeni su pehari, medalje i nove šampionske varjače.

Slatka Tortijada i Doboš torta kao favorit

Nakon slanih đakonija, usledio je tradicionalni slatki program. Udruženje žena Padina organizovalo je još jednu uspešnu Tortijadu, za koju su vredne članice pripremile 15 različitih domaćih torti.

Pored ukusa čokolade, kokosa, lešnika i maline, ubedljivo najveću pažnju i interesovanje posetilaca privukla je čuvena, tradicionalna Doboš torta. Organizatorke su istakle da je cilj ove izložbe prenošenje starih recepata sa generacije na generaciju i očuvanje bogate slovačke kulture i običaja u Padini.

Radost za najmlađe i veselo finale uz Orkestar

Dok su odrasli degustirali hranu, na terenima „Doline“ odigrale su se uzbudljive Igre bez granica. Oko 30 mališana nadmetalo se u šest zabavnih i kreativnih igara punih trčanja i smeha. Rezultat je bio u potpuno drugom planu, jer je najvažnije bilo druženje. Stariji meštani su poručili da su ovakvi dani ključni jer ih deca pamte celog života i kroz njih uče da postanu deo složne zajednice.

Prelepa avgustovska manifestacija završena je u najboljem mogućem raspoloženju – uz igru i narodnu pesmu, a za sjajnu muzičku atmosferu i zabavu do kasno u noć pobrinuo se popularni Orkestar „Pazovski Kacuri“. Padina je još jednom dokazala da se tradicija najbolje čuva onda kada se nesebično deli sa drugima.

(RTV Kovačica)