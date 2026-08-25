Izviđači iz Kovačice zablistali u Temerinu: Sjajni rezultati i nezaboravan provod

KOVAČICA / TEMERIN – Članovi Odreda izviđača „Janošik“ iz Kovačice uspešno su otvorili letnju sezonu učešćem na tradicionalnom izviđačkom susretu u Temerinu. Na dobro poznatom terenu i u krugu starih prijatelja, kovačički izviđači su u periodu od 19. do 21. juna još jednom pokazali visok nivo veština, ali i sjajan timski duh.

Odred „Janošik“ je na ovom takmičenju nastupio sa tri ekipe, obuhvativši sve starosne kategorije – od poletaraca, preko mlađih, pa sve do starijih izviđača i planinki. Pored standardnih disciplina, učesnike je ove godine dočekao i poseban izazov u vidu noćnog takmičenja, gde su se odlično snašli i izborili visoke pozicije.

U izuzetno jakoj konkurenciji, mlađi izviđači su osvojili visoko drugo mesto, dok su uspeh ponovili i stariji izviđači i planinke, koji su se takođe okitili srebrnom medaljom. Uspeh odreda kompletirala je Marina Lotina, koja je zauzela treće mesto u kategoriji brđana.

Ipak, kako poručuju iz OI „Janošik“, postignuti rezultati i medalje ostali su u senci onoga što je najvažnije – neprocenjivog druženja, smeha i zabave. Kampovanje pod šatorima, jutarnja izviđačka atmosfera i zajednički trenuci obeležili su ovaj vikend, koji je tradicionalno završen osveženjem na lokalnom bazenu tokom subote i nedelje.

Iz Kovačice upućuju veliku zahvalnost domaćinima iz Odreda izviđača „Temerin“ na besprekornoj organizaciji i gostoprimstvu, uz čvrsto obećanje da se na istom mestu vidimo i sledeće godine.

(Pančevac/S.L)