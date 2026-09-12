U Budvi uhapšen Srbin za kojim tragaju zbog 27 krivičnih dela

U Budvi je uhapšen državljanin Srbije V. R. (23) iz Bora, višestruki povratnik u izvršenju krivičnih dela, koji se lažno predstavljao kao hrvatski državljanin i za kojim Srbija traga zbog 27 krivičnih dela, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.

Službenici Odeljenja bezbednosti Budva lišili su slobode državljanina Republike Srbije, višestrukog povratnika u izvršenju krivičnih dela iz različitih oblasti kriminaliteta, osumnjičenog za falsifikovanje isprave i Bjelopoljca osumnjičenog za krivično delo u vezi sa opojnim drogama kod koga su pronađeni marihuana, hašiš i ekstazi, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.

U saopštenju se navodi da su službenici policije u Budvi kontrolisali lice S. F. (19) iz Bijelog Polja i lice koje je na uvid dalo ličnu kartu koju je izdala Republika Hrvatska, na ime M. H. (23).

Prilikom kontrole ranca lica S. F, policijski službenici su pronašli 11 pakovanja sa sadržajem marihuane.

„U tom trenutku, S. F. i lice koje se predstavilo kao M. H. dali su se u bekstvo. Preduzimanjem mera i radnji na terenu, policijski službenici su ubrzo locirali objekat – iznajmljeni stan u mestu Prijevor – u kojem su boravila navedena lica, nakon čega su ih doveli u službene prostorije“, objasnila je postupak policija.

Shodno naredbi suda, izvršen je pretres stana u kojem su ova lica boravila. Tom prilikom pronađeno je više pakovanja marihuane, mase više od 62 grama, pakovanja opojne droge hašiš, mase oko 44 grama, kao i 54 tablete opojne droge MDMA (ekstazi) sa logom „Super Mario“.

Pretresom su, takođe, pronađeni vaga za precizno merenje, kao i drugi predmeti i tragovi koji se dovode u vezu sa prodajom opojnih droga.

Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Budva su, preduzimajući mere i radnje iz svoje nadležnosti, izvršili provere putem međunarodne operativne saradnje, kojom prilikom je utvrđeno da lice M. H. sa navedenim podacima ne postoji u bazama podataka Republike Hrvatske, kao i da lična dokumenta koja je dalo na uvid nisu verodostojna.

Daljim proverama je utvrđeno da je lice koje se lažno predstavilo kao državljanin Hrvatske zapravo V. R. (23) iz Bora, državljanin Srbije, koji je u evidencijama Republike Srbije registrovan kao višestruki povratnik u vršenju krivičnih dela, i to za 27 krivičnih dela, između ostalih: nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, teška telesna povreda, nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu, izazivanje opšte opasnosti, ugrožavanje sigurnosti, razbojništvo i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti zbog čega se isti potražuje od strane policije u Srbiji.

Imajući u vidu navedeno, a nakon preduzetih sveukupnih aktivnosti, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, V. R. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo falsifikovanje isprave, dok je po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, S. F. lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

(Blic)