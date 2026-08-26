Evropski krem u Kovačici: Održan elitni međunarodni turnir za kuglašice

KOVAČICA – Kuglana Sportsko-rekreativnog centra „Slavija” u Kovačici bila je domaćin najkvalitetnijeg međunarodnog ženskog kuglaškog turnira u regionu. Pored domaće superligaške ekipe Ženskog kuglaškog kluba „Slavija”, ovaj sportski događaj ugostio je vrhunske evropske timove koji se aktivno pripremaju za predstojeću prvenstvenu sezonu i velike međunarodne izazove, prenosi RTV Kovačica.

Ova sportska manifestacija imala je ogroman značaj jer su na kovačkim stazama nastupile ekipe koje će se već sredinom oktobra u Bačkoj Topoli nadmetati u prestižnom Evropskom kupu, sa krajnjim ciljem da izbore plasman među 16 najboljih timova Lige šampiona Evrope. Za taj podvig, učesnice će morati da osvoje jedno od prva tri do pet mesta u konkurenciji deset najjačih ekipa sa kontinenta.

Renomirani gosti iz Slovačke i Slovenije

U gradiću naive gostovale su izuzetno jake i poznate kuglaške ekipe:

Podbrezova iz Slovačke – klub čija muška selekcija važi za najbolji tim na svetu u 21. veku.

Remoplast (Radlje) iz Slovenije – aktuelne vicešampionke svoje zemlje.

Srem iz Rume – ekipa koja u domaćem prvenstvu važi za glavnog kandidata za osvajanje šampionske titule u Srbiji za sezonu 2026/27.

Iako je takmičarski nivo bio visok, treneri ističu da su ekipe tek na početku pripremnog perioda i da će prava, vrhunska forma doći tek sa početkom prvenstva koje startuje za tri nedelje.

Kamp za decu kao zalog za budućnost

Turniru za seniorke prethodio je izuzetno uspešan višednevni međunarodni kamp za mlađe kategorije. Na njemu su zajedno trenirala deca iz slovenačkog Remoplasta i domaće nade kovačke Slavije.

Saradnja između Kovačice i Radlja traje već godinu dana kroz mlađe selekcije, a gosti iz Slovenije nisu krili oduševljenje gostoprimstvom i uslovima u Banatu, uputivši poziv domaćinima da sledeće godine uzvrate posetu.

Profesionalni treninzi na volonterskoj bazi

Predstavnik slovenačkog kluba, gospodin Ribić, ukazao je na specifičnosti ovog sporta u regionu. Iako klubovi na klupskom nivou zavise uglavnom od sponzora i opštinskih sredstava koja se usmeravaju na školu kuglanja za decu, svi članovi imaju stalne poslove. Kuglanjem se bave na volonterskoj bazi, ali treniraju i žive kao pravi profesionalci.

Budući da kuglanje nažalost nije olimpijski sport, stručnjaci poručuju da je ključ njegove popularizacije u radu sa najmlađima. To se postiže kroz posete osnovnim školama i privlačenje dece od malih nogu. Kako naglašavaju treneri, ovo je prelep i dugovečan sport koji razvija izuzetnu koncentraciju, mirnoću, međusobno poštovanje i radne navike koje mladima ostaju kao vredna lekcija za ceo život.

(Pančevac/RTV Kovačica)