Krivična prijava u Pančevu: Osumnjičeni nelegalno skladištio opasan otpad

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, podneće krivičnu prijavu protiv Đ. P. (1966) iz okoline Pančeva zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija i neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću.

Po naredbi Osnovnog suda u Pančevu, pripadnici kriminalističke policije izvršili su pretres stana i drugih prostorija osumnjičenog.

Tom prilikom utvrđeno je da je u dvorištu i na ulici, protivno propisima Republike Srbije i bez dozvole nadležnog organa – Ministarstva za zaštitu životne sredine, nezakonito skladištio predmete za koje se, prema poreklu i karakteristikama, osnovano sumnja da predstavljaju opasan otpad.

Pronađeno je ukupno 17 otpadnih vozila sa i bez agregata, 28 komada zauljenih delova motora, među kojima su zauljeni menjači i zauljeni otpadni blokovi motora, kao i veća količina otpadnih auspuha.

O svemu je obavešten Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Protiv osumnjičenog će, nakon veštačenja, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

(Pančevac)