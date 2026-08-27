Kovin: Muzičko-filmsko veče posvećeno Borisu Aranđeloviću iz Smaka

Biblioteka „Vuk Karadžić“ Kovin poziva vas na muzičko-filmsko veče posvećeno Borisu Aranđeloviću, članu legendarne grupe „Smak“, koje će biti održano 27. avgusta u 19 časova.

U godini u kojoj sećanje na Borisa dobija posebnu težinu, a u susret najavljenom koncertu grupe „Smak“, u kovinskoj biblioteci slušaće se rok muzika i priče o članu benda koji je obeležio jedno vreme i ostavio neizbrisiv trag. Podsetićemo se i dugogodišnjeg saradnika i prijatelja biblioteke, Slobodana Stojanovića. Tim povodom, ponovo se družimo sa Ksenijom Đerković i Jovanom Pantićem. U okviru programa biće prikazan dokumentarni film „O, kako ste ljudi moji!“ čija je urednica Đerković. Film će biti emitovan povodom 11 godina od smrti jednog od prepoznatljivih glasova jugoslovenske rok scene koji je posvećen Borisovom životu i umetničkom stvaralaštvu. Muzički deo programa upotpuniće nastup Jovana Pantića, pevača benda, koji će izvesti odabrane pesme grupe „Smak“.

Podsetimo, prošle godine u biblioteci je u saradnji sa Slobodanom Stojanovićem, predsednikom Udruženja ,,Nešto lepo i korisno“ , predstavljena monografija o grupi Smak.

(Pančevac)