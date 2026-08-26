POLEN U PANČEVU: Ambrozija otišla u crveno

Osobe osetljive na polen ambrozije treba da ograniče boravak i aktivnosti na otvorenom i da redovno primenjuju preventivne mere

Ambrozija je ove godine u Pančevu prešla granicu koja označava upozorenje da će izuzetno jaske reakcije kod ljudi alergičnih na ovaj polen stigla nešto kasnije. Takođe, i koncentracija u 34. sedmici u kalendarskoj godini, koja pada otprilike u trećoj nedelji avgusta, je manja u odnosu na prethodne godine.

Ali, kako navode iz Zavoda za javno zdravlje Pančevo koji i meri koncentracije polena u Pančevu, za ovu sedmicu prognoziran je dalji porast polena ambrozije, jednog od najagresivnijih alergena među polenima.

Ali će opadati poleni četinara i lipe, dok će ostale vrste, koje se mere u Pančevu, biti u stagnaciji.

Po savetu primarijusa doktorke Dubravka Nikolovski, osobe osetljive na polen ambrozije treba da ograniče boravak i aktivnosti na otvorenom i da redovno primenjuju preventivne mere.

(Pančevac)

POLEN U PANČEVU: Ambrozija još nije u crvenom