Grebenac: Rumunski vatrogasci odbranili 34 hektara

Pripadnici rumunskog vatrogasnog modula nastavili su intenzivne operacije na lokalizaciji i gašenju šumskog požara u okolini naselja Grebenac (Grebenat) u Srbiji. Tokom prethodnog dana, spasilačke snage su delovale u dve kritične zone – na jugu i jugozapadu naselja – gde su upotrebom svih raspoloživih sredstava uspele da zaustave širenje vatre. Intervenciju na ovom nepristupačnom terenu dodatno otežavaju gusti zasadi, oborena stabla i neprohodni putevi, zbog čega su vatrogasci morali ručno da krče prolaze kako bi stigli do aktivnih žarišta.

Taktičko snabdevanje vodom i stalna noćna dežurstva

U cilju odbrane mesta i presecanja vatrene stihije, rumunski vatrogasci su uspešno obezbedili i ogradili bezbednosni perimetar površine od oko 34 hektara. Na ovom potezu angažovane su specijalizovane cisterne velikog kapaciteta i terenska UTV vozila prilagođena ekstremnim uslovima. Kako bi se osigurao kontinuitet gašenja i ubrzalo punjenje vozila, na liniji fronta je formiran međusektor sa pumpnom stanicom i cisternom od 10.000 litara vode. Saradnja sa srpskim kolegama i MUP-om je neprekidna, a tokom protekle noći dve teške cisterne su ostale na stalnom dežurstvu kod Grebenca kako bi sprečile eventualno ponovno aktiviranje podzemne vatre.

(Pančevac/S.L)