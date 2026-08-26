Selo Južni Banat

Jabuka: Počeli radovi na rekonstrukciji ulice Goce Delčev

22:55

26.08.2026

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Printscreen

Počeli su radovi na rekonstrukciji ulice Goce Delčev od Radničke do Strumičke ulice, saopštila je Mesna zajednica Jabuka.

„Molimo vlasnike automobila koji žive u ovom delu ulice da blagovremeno sklone svoja vozila, takođe molimo sve učesnike u saobraćaju da u narednom periodu ne koriste ovaj deo puta“, saopštila je MZ Jabuka.

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Jabuka radovi Ulica GOce Delčeva

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