Čaušić: Prvi put bez žarišta u Peščari

U Deliblatskoj peščari se radi na intenzivnom dogašavanju i monitorsanju dronovima, dok su ekipe na oprezu zbog jakog vetra koji stiže za vikend.

Načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić kaže da je trenutno u Srbiji 12 aktivnih požara.

“Situacija je dosta povoljna. Prvi put da satelit ne očitava žarišta u Deliblatskoj peščari“, rekao je Čaušić gostujući u Dnevniku RTS-a.

U Deliblatskoj peščari se, ističe, vrše intenzivna dogašavanja, a vršiće se monitoring i bespilotnim letelicama. Međutim, napominje da su ekipe na oprezu, jer vikend pred nama donosi izuzetno jak vetar u tom delu zemlje.

“Tu će da budu udari i do 90 kilometara na čas, što otežava intervenciju i čini je specifičnom i jedinstvenom u karijerama mnogih iskusnih vatrogasaca spasilaca, ne samo srpskih, nego i predstavnika stranih timova. Uz sve ove otežavajuće okolnosti, vetar je najveći neprijatelj i moramo biti maksimalno oprezni“, rekao je Čaušić.

Naveo je da je stabilna situacija i na Goču i na Stolovima pored Kraljeva.

„Tu je slična situacija, na oba požarišta imamo aktivnu liniju otprilike kilometar do dva. U Lebanu, pored sela Slišane, ako ne bude nekih ekstremnih promena vremena, nadamo se da će danas biti proglašena lokalizacija“, rekao je Čaušić.

Dodao je da je stabilna situacija i u Vranju i naglasio da je prioritet da se sačuvaju ljudski životi, kuće i što više šume u čitavoj Srbiji.

„Zbog specifičnosti Deliblatske peščare, želimo što pre da završimo ovu intervenciju. Nadamo se, ako izađemo iz vikenda da nemamo većih razgorevanja i rasplamsavanja, da ćemo moći da odahnemo i da naziremo pobedu nad ovom elementarnom nepogodom“, rekao je Čaušić.

Uzrok još nepoznat, istraga u toku

Na pitanje o uzroku požara u Deliblatskoj peščari, Čaušić je rekao da se još uvek sa sigurnošću ne zna šta je uzrok i da je istraga u toku.

“Policijska uprava Pančevo je fenomenalno odradila svoj posao i odmah zatražila konsultaciju Tužilaštva u Smederevu. Oni su rekli da će pristupiti uviđaju kada to bude moguće i siguran sam da će uskoro da se utvrdi konkretan uzrok“, rekao je Čaušić.

Naveo je da se po snimcima vidi da se požar u jednom danu proširio na 200-300 hektara u sredini Deliblatske peščare i da nije moglo da se fizički priđe mestu požara.

“Čak su i modeli veštačke inteligencije sugerisali ono što smo taktički znali, da napravimo protivpožarne preseke i da bi tu trebalo da držimo požar. Međutim, zbog vetra i ogromne količine gorivnog materijala ti preseci su prebačeni i borili smo se bukvalno za svaku kuću“, istakao je Čaušić.

Naveo je da je od početka intervencije u Deliblatskoj peščari angažovano više od 8.800 ljudi i zahvalio svim vatrogascima-spasiocima, pripadnicima Helikopterske jedinice, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, pripadnicima Vojske Srbije, Vojvodinašuma, lokalnom štabu za vanredne situacije, privatnim firmama, Srpsko-ruskom humanitarnom centru.

Čaušić je zahvalio i timovima vatrogasaca iz Nemačke, Rumunije i Mađarske, kao i posadi ruskog aviona “iljušin“ koji pomažu u gašenju požara širom Srbije.

Naveo je i da je od početka avgusta bilo 3.560 požara na otvorenom i da su svi brzo lokalizovani i gašeni, osim požara na Stolovima i u Deliblatskoj peščari.

Govoreći o preventivnim aktivnostima u cilju sprečavanja požara na otvorenom, Čaušić je rekao da je potrebno promeniti Zakon o prekršajima i Zakon o zaštiti od požara i drastično povećati kazne za paljenje vatre na otvorenom.

(Pančevac/RTS)