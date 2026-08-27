Jelena Janković: Ekspo je istorijska prilika da svetu predstavimo autentičan duh i potencijale Srbije

BEOGRAD – Nekadašnja najbolja teniserka sveta Jelena Janković izjavila je da ulogu ambasadorke predstojeće svetske izložbe Ekspo ne vidi samo kao novu javnu funkciju, već kao jedinstvenu priliku da Srbiju predstavi svetu sa ponosom, ljubavlju i osmehom.

U ekskluzivnom intervjuu za emisiju OKO RTS, proslavljena šampionka je naglasila da će predstojeća izložba omogućiti našoj zemlji da kroz kulturu, turizam i privredu izgradi novu međunarodnu vidljivost.

Jankovićeva je istakla da joj je izuzetna čast što se našla u društvu svetskih imena koja su postigla vrhunac u svojim profesijama.

„Meni je izuzetna čast što sam izabrana, kao veliki patriota i Srpkinja, da pokažem onaj autentičan duh Srbije, našu snažnu kulturu, snažan karakter i jedinstvenu energiju“, rekla je Jankovićeva za OKO RTS.

Ona je dodala da je posebno raduje činjenica što ovog puta neće morati ona da putuje svetom kako bi predstavljala domovinu, već će čitav svet doći u Srbiju.

Srpski sportski DNK: Spoj inata, vere i upornosti

Govoreći o fenomenu neverovatnih uspeha naših sportista na globalnoj sceni, bivši svetski broj jedan objašnjava da se tajna krije u specifičnom nacionalnom karakteru koji se budi u teškim uslovima.

„Dolazimo iz male zemlje koja nije imala baš veliku tradiciju i nemamo najbolje uslove kada se uporedimo sa svetskim silama. Ali smo pokazali da kroz rad, veru, trud, upornost i taj inat možemo da postignemo incredible stvari. Mislim da je to sklop, jedan spoj karaktera, upornosti, vere, tog nekog našeg inata u pozitivnom smislu. Kad nam kažu da ne možemo, da smo možda mali kao zemlja, da postoje neke predrasude, mi baš tada možemo još više“, objasnila je proslavljena teniserka.

Sećajući se svojih početaka na terenima Crvene zvezde i puta do svetskog vrha, Jankovićeva je poručila da bi maloj devojčici koja tek sanja o trofejima rekla da uvek veruje u sebe, čak i kada okruženje sumnja.

Osvrnuvši se na svoje epsko finale US opena protiv Serene Vilijams, navela je da ju je profesionalni sport naučio da sitnice prave razliku, ali i da iz svakog rivalstva mora da proizađe međusobno poštovanje.

Ekspo kao šansa za turizam i investicije

Jankovićeva je naglasila da Ekspo predstavlja šansu da se o Srbiji govori mnogo šire od samog sporta – kroz prizmu novih investicija, ekonomije i jedinstvenog gostoprimstva.

„Kroz Ekspo imamo priliku da pozovemo i ugostimo svet i pokažemo ono najlepše što imamo, da pomognemo što se tiče međunarodne vidljivosti, razvoja turizma, sklapanja prijateljstava i budućih investicija. Volela bih da kroz Ekspo Srbija pokaže svoj potencijal mnogo šire od sporta“, istakla je ambasadorka ove manifestacije.

Strancima koji planiraju dolazak poručila je da u Srbiju dođu otvorenog srca i ostave dovoljno vremena da je upoznaju, akcentujući da nijedna zemlja na svetu nema tako prepoznatljivo gostoprimstvo gde se gost brzo počne osećati kao kod svoje kuće. Kao prve reči koje bi svetske putnike naučila na srpskom jeziku, Jelena je izabrala jasnu dobrodošlicu: „Dobrodošli u Srbiju. Uživajte ovde i osetite tu toplinu našeg naroda i neposrednost. I volimo vas“.

(Pančevac/RTS)