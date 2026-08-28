Najjači vetar u Deliblatskoj peščari tokom noći i u subotu ujutru

Meteorolog Slobodan Sovilj rekao je u Jutarnjem programu RTS-a da su petak i subota najkritičniji dani kada je reč o opasnosti od rasplamsavanja požara.

Najjači vetar očekuje se tokom noći, kao i u subotu ujutru i pre podne.

Jak vetar, kako je naveo, podstiče širenje vatre tako što požar snabdeva kiseonikom, ali može i da prenese varnice i žar na stotine metara od mesta na kojem je požar izbio.

Republički hidrometeorološki zavod je zbog toga izdao posebno meteorološko upozorenje za područje Deliblatske peščare.

Na tom području očekuju se udari vetra brzine od 15 do 17 metara u sekundi, odnosno između 50 i 60 kilometara na čas, dok bi lokalno mogli da dostignu i 70 kilometara na čas.

(Pančevac)