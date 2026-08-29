Podrška ženskom preduzetništvu predstavljena u Kovinu

U Skupštinskoj sali Opštine Kovin danas je održan Dan otvorenih vrata, namenjen preduzetnicama, kao i ženama koje tek planiraju da pokrenu sopstveni posao. Tom prilikom predstavljeni su aktuelni programi podrške Ministarstva privrede Republike Srbije i Fonda za razvoj Republike Srbije.

U fokusu skupa bio je program „Žene koje pokreću Srbiju“ – Program finansijske podrške razvoju ženskog preduzetništva u 2026. godini. Pored ovog programa, prisutnima su predstavljene i druge mogućnosti podrške, među kojima su program „Stvaraoci Srbije“, kao i Program podrške za ravnomerni privredni razvoj „Jednake šanse razvoja i prilike za nerazvijene krajeve Srbije“.

Aktuelne programe, uslove i mogućnosti za konkurisanje predstavili su Aleksandar Kovačević, rukovodilac Sektora za pravne i finansijske poslove, i Slobodan Petraš, rukovodilac Sektora za razvoj privrede i IT podršku Regionalne razvojne agencije Južni Banat.

Tokom prezentacije učesnicama su detaljno pojašnjeni uslovi za podnošenje prijava, namena sredstava, kao i mogućnosti finansiranja nabavke opreme, adaptacije poslovnog prostora i pokrivanja operativnih troškova.

Posebno je predstavljen Javni poziv u okviru programa „Jednake šanse razvoja i prilike za nerazvijene krajeve Srbije“, vredan ukupno 80 miliona dinara. U okviru ovog programa bespovratna sredstva odobravaju se u visini od 100 odsto nabavne vrednosti sa PDV-om, u iznosima od 300.000 do 800.000 dinara, a javni poziv je otvoren do 4. septembra 2026. godine.

Sve zainteresovane preduzetnice i buduće preduzetnice mogu redovno pratiti aktuelne konkurse, javne pozive, uslove za učešće, rokove i potrebnu dokumentaciju na sledećim zvaničnim internet stranicama.

Ovakve aktivnosti predstavljaju značajan doprinos jačanju ženskog preduzetništva i stvaranju novih mogućnosti za ekonomsko osnaživanje žena na lokalnom nivou.

(Pančevac)