Prijave za pregled na pokretnom mamografu do 4. septembra

Dom zdravlja Vršac obaveštava sugrađanke da će prijavljivanje za mamografske preglede na pokretnom mamografu biti moguće do 4. septembra 2026. godine.

Pokretni mamograf u Domu zdravlja Vršac organizovan je od 18. maja, a žene koje se do sada nisu prijavile, a žele da obave mamografski pregled, mogu da zakažu svoj termin pozivom na broj telefona:062/80-11-914

Iz organizacionih razloga, nakon 4. septembra više neće biti moguće zakazivanje novih termina, zbog čega se pozivaju sve zainteresovane sugrađanke koje do sada nisu obavile pregled da se blagovremeno prijave.

(Grad Vršac)