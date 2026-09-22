Banatsko Novo Selo dobija gradsku pijaću vodu: Odrađeno 30% radova

Za nešto više od tri meseca od početka radova ugrađeno je 3.108 metara vodovodne mreže.

Izgradnja magistralnog vodovoda Kačarevo – Banatsko Novo Selo napreduje prema planiranoj dinamici. Za nešto više od tri meseca od početka radova ugrađeno je 3.108 metara vodovodne mreže, odnosno realizovano je oko 30 odsto projekta, saopštila je Maja Vitman menadžer Grada Pančeva.

„Investicija vredna 389.789.684,23 dinara obuhvata izgradnju magistralnog cevovoda dužine 11,4 kilometra, rezervoara sa četiri povezane komore ukupnog kapaciteta 1.200 kubnih metara, crpnih stanica i sistema za automatsko hlorisanje. Radovi su počeli 4. juna 2026. godine. Završetkom projekta Banatsko Novo Selo biće povezano sa gradskim sistemom vodosnabdevanja, čime će meštani dobiti stabilnije i sigurnije snabdevanje pijaćom vodom“, rekla je Vitman, prenosi e Pančevo.

View this post on Instagram A post shared by Maja Vitman (@maja.vitman)

Prema njenim rečima, za Kačarevo su predviđene tri radne i jedna rezervna pumpa, sa pritiskom od 4,5 do 5,5 bara, dok će sistem u Banatskom Novom Selu imati tri radne i jednu rezervnu pumpu, sa pritiskom od 8,5 do 9,5 bara.

Od zahteva građana do kapitalne investicije

„Projekat je rezultat višegodišnjih zahteva meštana Banatskog Novog Sela, koji su preko Mesne zajednice i Grada Pančeva pokrenuli rešavanje pitanja vodosnabdevanja. Grad je imao pripremljenu projektnu dokumentaciju, dok su sredstva za realizaciju obezbeđena preko Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Time je pitanje koje je decenijama bilo među važnim infrastrukturnim problemima ovog naselja prešlo iz faze planiranja u konkretnu realizaciju“, rekla je Vitman.

Ona podseća da je, tokom obilaska Banatskog Novog Sela, predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa meštanima o problemima sa kojima se suočavaju, među kojima je bilo i pitanje vodosnabdevanja. Danas se na terenu izvode radovi na sistemu koji treba da donese dugoročno rešenje.

Vitman ističe da se značaj projekta najbolje vidi kroz njegov direktan uticaj na svakodnevni život građana.

„Kada govorimo o ovom projektu, ne govorimo samo o 11,4 kilometra cevovoda, rezervoarima i pumpama. Govorimo o ljudima koji će dobiti sigurno i kvalitetno snabdevanje gradskom pijaćom vodom, o porodicama i boljim uslovima za život i razvoj Banatskog Novog Sela. Danas možemo da pokažemo konkretan rezultat. Ugrađeno je 3.108 metara mreže i realizovano oko 30 odsto radova. Mašine su na terenu, cevi se polažu, a problem koji je decenijama opterećivao meštane sada ima konkretnu infrastrukturnu osnovu za trajno rešavanje. Ovaj projekat pokazuje kako se zahtev građana, uz angažovanje Mesne zajednice i lokalne samouprave i podršku Pokrajine i Republike, pretvara u kapitalnu investiciju koja će služiti budućim generacijama“, rekla je Vitman.

Nova infrastruktura za Banatsko Novo Selo

Izgradnja vodovoda deo je šireg ulaganja u komunalnu infrastrukturu na teritoriji Grada Pančeva. Za stanovnike Banatskog Novog Sela najvažniji rezultat biće nova mreža i pouzdaniji sistem vodosnabdevanja.

Realizacijom projekta stvaraju se i bolji infrastrukturni uslovi za dalji razvoj naselja, dok saradnja Grada Pančeva, AP Vojvodine i Republike Srbije omogućava da višegodišnji zahtevi građana budu pretočeni u konkretne radove.

Sa više od tri kilometra već ugrađene mreže, projekat je ušao u vidljivu fazu realizacije, a Banatsko Novo Selo približava se trenutku kada će dobiti priključak na gradski sistem pijaće vode.

(ePančevo)