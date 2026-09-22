Sutra počinje PAFF – pogledajte detaljan program

Na Pančevo film festivalu, koji se sutra otvara u Kulturnom centru, u četiri selekcije od kojih tri takmičarske, biće prikazano oko 40 autorskih filmova iz celog sveta

Pančevačkim korzoom, iako nije kanska Kroazeta, hodaće i filmadžije i publika pet dana, od srede, 23. septembra, do nedelje 27. septembra, na Pančevo film festivalu (PAFF-u), festivalu koji deset godina neguje autorski film. Započeli su ga pre jedne decenije filmski radnici i kulturnjaci iz Pančeva i okoline, okupljeni oko udruženja Pančevački filmski festival.

Publika iz cele Srbije će imati jedinstvenu priliku da neke od kratkometražnih i dugometražnih filmova na bioskopskom platnu vidi možda i jedini put – jer reč je o ostvarenjima koja uglavnom ne stižu nikada u redovnu bioskopsku distribuciju. Pritom, ulaz je besplatan. Oko 40 filmova je raspoređeno u četiri selekcije.

U glavnoj takmičarskoj selekciji „Svetionici” o najboljem filmu odlućivače žiri sastavljen od profesionalaca iz sveta filma: slovenačka selektorka i rediteljka Varja Močnik (predsednica žirija), crnogorski reditelj Ivan Salatić i srpski reditelj Luka Papić. Program „Rani radovi” posvećen je kratkometražnom filmu mladih autora, a nagrade najboljima dodeljuje mladi žiri pod mentorstvom reditelja Bojana Vuletića. „Svetla budućnost”, posvećena perspektivnom reditelju, ove godine pripala je rediteljki Tari Gajović, dok publika ima priliku da bira najbolji film u selekciji „PAFFORAMA”

SELEKCIJA „PAFFORAMA”

SREDA, 23. septembar

– 20.00: svečano otvaranje festivala i projekcija filma „Male stvari”, Zvonimir Jurić / Igrani / Hrvatska, Srbija, Slovenija / 80’ / 2026.

ČETVRTAK, 24. septembar

– 19.00: „À bras-le-corps” (međunarodni festivalski naziv: „Silent Rebellion”) – Mari-Elza Sguardo / igrani / Švajcarska, Belgija, Francuska / 96’ / 2025.

– 21.00: „Mirotvorac” – Ivan Ramljak / dokumentarni / Hrvatska / 100’ / 2025.

PETAK, 25. septembar

– 22.00: „With Hassan in Gaza” (na srpski preveden kao „Sa Hasanom u Gazi”), Kamal Aljafari / dokumentarni / Nemačka, Palestina, Francuska, Katar / 106’ / 2025.

SUBOTA, 26. septembar

– 20.00: specijalna projekcija „Kad svane” („Upon Sunrise”) Stefan Ivančić / igrani / Srbija, Španija, Slovenija, Hrvatska / 15’/ 2025.

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– „Ono što treba činiti”, Srđan Kovačević / dokumentarni / Hrvatska, Srbija, Slovenija / 89’/ 2025.

NEDELJA, 27. septembar

– 18.00:„Sorella di Clausura” (međunarodni festivalski naslov na engleskom: „Cloistered Sister”, Ivana Mladenović / igrani / Rumunija, Srbija, Italija, Španija / 107’/ 2025.

– 20.00: dodela nagrada i film zatvaranja „Jugo ide za Ameriku”, Filip Grujić, Aleksa Borković, dokumentarni / Srbija, Hrvatska / 87‘ / 2026.

SVETLA BUDUĆNOST

NEDELJA, 27. septembar

– 16.00, dvorana Kulturnog centra: „Svetla budućnost” sa Tarom Gajović – „U ramenima” / 20’ / 2022, „Vidi moje oči, vidi moje ruke, lice moje” / 19’ / 2023, „Minel” / 15’ / 2024.

SELEKCIJA „SVETIONICI”

ČETVRTAK, 24. septembar

– 17.00, dvorana Kulturnog centra: „First Days” – Kim Alaman, Mihael Karer / igrani, eksperimentalni / Švajcarska / 70’ / 2026.

– 18.30, druga Galerija savremene umetnosti (Ul. vojvode Ž. Mišića 1 ili Korzo): „Trop c’est trop” (međunarodni festivalski naziv: Enough Is Enough) – Elize Savasava / dokumentarni / Francuska, DR Kongo / 65’ / 2026.

– 21.30, druga Galerija savremene umetnosti: „La noche está marchándose ya” (međunarodni festivalski naziv: The Night Is Fading Away) – Ramiro Sonzino / igrani / Argentina / 104’/ 2025.

PETAK, 25. septembar

– 18.00, dvorana Kulturnog centra: „The Wind Blows Wherever It Wants” (međunarodni festivalski naziv; na srpski preveden kao „Vetar duva gde hoće”) – Ivan Boiko, dokumentarni, Gruzija, Velika Britanija / 69’ / 2025.

– 19.30, dvorana Kulturnog centra: „London”, Sebastijan Bramešuber / hibridni, dokufikcija / Austrija / 120’ / 2026.

– 22.00, druga Galerija savremene umetnosti: „Chronovisor” (na srpski preveden kao „Hronovizor”), Džek Oen, Kevin Voker / hibridni, dokufikcija / SAD / 99’ / 2026.

SUBOTA, 26. septembar

– 16.00, dvorana Kulturnog centra: „Minimum lásky” (međunarodni festivalski naziv: „Minimum Love”; na srpski preveden kao „Minimum ljubavi”), Maja Penčič / dokumentarni/ Češka/ 76’/ 2025.

– 18.00, dvorana Kulturnog centra: „Blue Heron” (na srpski preveden kao „Plava čaplja”), Sofi Romvari / igrani/ Kanada, Mađarska/ 90’/ 2025.

– 18.30, druga Galerija savremene umetnosti: „Piedras preciosas” (međunarodni festivalski naziv: „Gemstones”; na srpski preveden kao „Drago kamenje”), Simon Velez / igrani / Kolumbija, Portugal / 70’/ 2026.

SELEKCIJA „RANI RADOVI”

ČETVRTAK, 24. septembar, 20.00, RANI RADOVI 1

– „Histerični napad smeha”, Dušan Zorić, Matija Gluščević / igrani / Srbija, Hrvatska / 15’/ 2025.

– „Yuragim”, Varia Garib i Kiril Komar / igrani / Austrija, Uzbekistan / 19’ / 2026.

– „Cold Call”, Štefani Šreder / dokumentanri, eksperimentalni / Nemačka / 16’ / 2025.

– „Cosmonauts”, Leo Černic / animirani / Slovenija, Italija / 14’ / 2026.

PETAK, 25. septembar, 20.00, RANI RADOVI 2

– „Forest of the End of the World” (originalni brazilski naziv: „Floresta do fim do mundo”; na srpski preveden kao „Šuma na kraju sveta”) , Felipe M. Braganča, Denilson Baniva / igrani, eksperimentalni / Brazil / 25’ / 2026.

– „Concrete Moves”, Fagamu Fama Ndijaj / dokumentarni / Senegal / 12’ / 2025.

– „Slet 1988”, Marta Popivoda / dokumentarni / Nemačka, Francuska, Srbija / 22’/ 2025.

– „Žene narodnog fronta”, Ivana Todorović / dokumentarni / Srbija / 19’ / 2026.

SUBOTA, 26. septembar, 20.00, RANI RADOVI 3

– „Tarik”, Adem Tutić / igrani / Srbija / 27’/ 2025.

– „Mal de madre” (španski idiom koji se istorijski koristio za „histeriju” ili „ženske tegobe”), Irene Bake / igrani / Španija / 22’/ 2025.

– „Incident on the Mountain” (originalni kmerski naziv: „Oupatevak het tam phnom”), Savuntara Seng / igrani / Kambodža / 21’/ 2026.

– „Vultures” (originalni afrikans naziv: „Aasvoëls”; na srpski preveden kao „Lešinari”, Dijan Vejs / igrani / Južna Afrika, Francuska / 15’/ 2025.

Pančevo film festival realizuje se u partnerstvu s Kulturnim centrom Pančeva, uz podršku Grada Pančeva, Delegacije EU u Srbiji, Evropske kuće, Austrijskog kulturnog foruma, ambasada Švajcarske, Slovenije i Portugala u Beogradu i drugih prijatelja manifestacije. Projekat je podržan i putem programa „Kultura za demokratiju“ Fondacije „Hartefakt” koji finansira vlada Švajcarske.

(Pančevac, N. S.)

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