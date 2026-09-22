„Miholjski susreti leta“ u Opovu od 25. do 27. septembra

Tokom predstojećeg vikenda, od 25. do 27. septembra, u Opovu će biti održana manifestacija „Miholjski susreti sela“, uz trodnevni program koji obuhvata modnu reviju, etno bazar, folklor, tamburašku muziku i pozorišni program.

Manifestacija počinje u petak, 25. septembra, kada će u Vili Helena, sa početkom u 19 časova, biti održana modna revija „Nana“, inspirisana životom i tradicijom žena sa sela. Reviju organizuje Udruženje žena „Omoljčanke“, a zamišljena je kao svojevrstan omaž seoskoj ženi, prenosi Glas Opova.

Program se nastavlja u subotu, 26. septembra, kada će od 16:30 časova na platou Porodičnog trga biti organizovan etno bazar. Od 17 časova na bini će se predstaviti folklorni ansambli, dok je za 19 časova zakazan koncert Opovačkih tamburaša.

Poslednjeg dana manifestacije, u nedelju, 27. septembra, program se seli u Kulturni centar Opovo, gde će od 19 časova biti izvedena pozorišna predstava „Kabare Pavlov“.

(Glas Opova)