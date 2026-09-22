Pao prvi sneg u sezoni: Evo gde je u Srbiji zavejalo

Prvi sneg ove sezone pao je na planini Golija, na području opštine Ivanjica.
Sve meštane ove planine iznenadile su septembarske pahulje, iako se svi sećaju prošlogodišnjih 70 centimetara snega s početka oktobra.
Kada je reč o nižim predelima ivanjičke opštine, u njima se još uvek beleže znatno više temperature za ovo doba godine.
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Kako se može videti na snimku, sneg pada intenzivno, ali se ne zadržava na tlu zbog temperature vazduha.
Danas je u Srbiji poslednji dan leta, pošto jesen dolazi u sredu 23. septembra u 2.05 časova.
Tada na severnoj hemisferi počinje jesen, a na južnoj proleće.
(Euronews Srbija)