Vrsac: Završen 22. Međunarodni goranski eko-kamp

Tokom osam dana boravka u Vršcu, učesnici su kroz brojne edukativne, ekološke i rekreativne aktivnosti imali priliku da se upoznaju sa prirodnim bogatstvima i specifičnostima Vršačkih planina, ali i da steknu nova znanja o zaštiti prirode i značaju očuvanja životne sredine.

Ovogodišnje izdanje još jednom je potvrdilo značaj i dugovečnost programa koji već više od dve decenije povezuje mlade ljubitelje prirode iz različitih sredina. O značaju ove tradicije najbolje govori podatak da je za 22 godine kroz Međunarodni goranski eko-kamp prošlo ukupno 1.068 dece i mladih.

Posebno zanimljiv deo ovogodišnjeg programa bio je završni kviz znanja, održan u sredu uveče. Iako je bilo predviđeno da traje sat vremena, veliko znanje učesnika i izuzetno izjednačeni rezultati produžili su takmičenje na više od dva časa. Dodatna pitanja odlučivala su o plasmanu i osvajačima trećeg i prvog mesta, što je završnici dalo posebnu takmičarsku neizvesnost.

Upravo je završni kviz na najbolji način pokazao ono što Međunarodni goranski eko-kamp predstavlja – spoj znanja, edukacije, druženja, boravka u prirodi i zdravog takmičarskog duha. Mladi učesnici pokazali su veliko interesovanje, motivisanost i znanje stečeno tokom programa.

Današnjim uručenjem nagrada i priznanja spuštena je zavesa na još jedno uspešno izdanje kampa, uz očekivanje da će Vršac i narednih godina nastaviti da okuplja nove generacije mladih posvećenih prirodi i njenom očuvanju.

Grad Vršac zahvaljuje svim učesnicima, njihovim mentorima, organizatorima i svima koji su doprineli uspešnoj realizaciji 22. Međunarodnog goranskog eko-kampa i da ovogodišnje druženje ostane u lepom sećanju svim njegovim učesnicima.

(Grad Vršac)