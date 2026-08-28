Pavkov: Zbog najavljene košave sve službe u stanju pripravnosti u Deliblatskoj peščari  

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov izjavila je da su sve službe u stanju pripravnosti zbog najavljene košave koja preti da otvori nova žarišta u Deliblatskoj peščari, kao i da je na današnjem sastanku dogovoreno da Ministarstvo i Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine zajedno procene štetu nastalu na tom području.

„Pratimo situaciju iz sata u sat i za sada je najvažnije da nema nijednog izgubljenog života, kao i da nema nikakvih negativnih posledica po objekte koji se nalaze unutar zaštićenog područja. Vrlo je značajno da smo mi u stanju pripravnosti i da čekamo momenat da nam MUP javi da je zvanično završen požar. Nadamo se da će to biti brzo s obziromna to da su sve ekipe na terenu i da smo dobili i međunarodnu podršku“, rekla je Pavkov za Tanjug.

Ministarka je istakla da će biti potrebno desetak dana da se uradi kompletan monitoring terena nakon što MUP zvanično saopšti da je požar ugašen.

„Tada ćemo sa licenciranim inženjerima utvrditi koliki su tačno gubici i u kom stepenu je došlo do promena i kakve su posledice. Cilj je da obnovimo kompletan ekosistem Deliblatske peščare, znači biocenozu i biotop. Pored šumskih ekosistema i stepsko-peščarske vegetacija, u fokusu će nam biti i vlažno područje ka Labudovom oknu“, navela je Pavkov.

Paralelno sa tim, radi se na izradi velikog plana sanacije.

„On će integrisati plan sanacije koji proizlazi iz Zakona o zaštiti šuma, ali biće jednog šireg obuhvata i na njemu ćemo raditi kako bismo 2027. imali petogodišnji ili desetogodišnji plan i program kojim ćemo da postupamo i da radimo na obnovi kompletnog ekosistema Deliblatske peščare“, kazala je ministarka.