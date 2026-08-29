Pomoć EU Srbiji produžena do 5. septembra: Nemci na požarištu u Peščari

Podrška Evropske unije u gašenju požara u Srbiji produžena je do 5. septembra, saopštio je Generalni direktorat Evropske komisije za evropsku civilnu zaštitu i operacije humanitarne pomoći. Takođe četiri helikoptera iz strateških rezervi u Češkoj, Rumuniji i Slovačkoj, kao i kopneni vatrogasni tim iz Rumunije, nastaviće angažovanje dok požari i dalje traju.

Među međunarodnim timovima koji su došli u Srbiju kako bi pomogli u gašenju požara jeste i specijalizovana nemačka jedinica, a predstavnik nemačkog tima David Borman objasnio je za Euronews Srbija po čemu je operacija u Srbiji drugačija od ostalih koje su obavljali u Evropi.

Ukazao je da je sa svojim timom stigao u Deliblatsku peščaru prošlog ponedeljka i to na zahtev vlasti u Srbiji.

„Deo smo mehanizma civilne zaštite. Ubrzo po dolasku, zajedno sa srpskim kolegama, gasili smo aktivne požare“, rekao je.

Naveo je da sada rade na sanaciji požarišta, raščišćavanju terena i traženju žarišta. Takođe, sa srpskim kolegama, vode računa da ne izbije veći požar u slučaju da dođe do jačanja vetra.

Istakao je da je svaki član njegovog tima vatrogasac i da prolaze dodatnu obuku za gašenje požara na otvorenom, kao i za angažovanje u inostranstvu. „Naše rukovodstvo obučava Evropska unija, a sa sobom imamo veliki broj terenskih vatrogasnih i komandnih vozila, kako bismo mogli da stignemo do ugroženih područja. Takođe smo potpuno samostalni. To znači da nam od srpskih kolega praktično ništa nije potrebno“, rekao je.

Napomenuo je da je sa svojim timom bio u Grčkoj, Španiji, Holandiji, Francuskoj i Portugalu, ali da je teren u Deliblatskoj peščari drugačiji od ostalih.

„Obično radimo na čvrstom, kamenitom tlu, dok je ovde teren peskovit. Zbog toga su nam terenska vatrogasna vozila neophodna. Praktično ne postoji drugi način da stignemo do požara i žarišta. Veoma je zanimljivo videti kako srpske ekipe rade na ovako zahtevnom terenu i ovakvoj vegetaciji“, rekao je za Euronews Srbija David Borman.