Otvorena „Zlatna jesen” u Gudurici

Tradicionalna manifestacija „Zlatna jesen“ svečano je otvorena sinoć u Gudurici ispred više stotina posetilaca, čime je započeo bogat trodnevni program jedne od najprepoznatljivijih manifestacija vršačkog vinogorja.

Prvo festivalsko veče obeležili su bazar udruženja žena, nastupi domaćih i inostranih folklornih ansambala, kao i muzički spektakl folk zvezde Snežane Babić Sneki. Manifestaciju je zvanično otvorila gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović, koja je pre samog otvaranja održala važan sastanak sa lokalnim vinarima povodom njihovog predstojećeg zajedničkog nastupa na petom međunarodnom sajmu „Vinska vizija Otvorenog Balkana” u Beogradu.

Podrška Grada za zajednički nastup vinara na Beogradskom sajmu

Grad Vršac će u potpunosti podržati i finansirati sve logističke potrebe lokalnih vinara za predstojeći oktobarski sajam „Wine Vision by Open Balkan“. Cilj ove inicijative je snažnije pozicioniranje vršačkih i guduričkih vina na domaćem i svetskom tržištu, što ujedno predstavlja i direktnu promociju turističkih potencijala celog vršačkog kraja. Gradonačelnica je podsetila da je Gudurica generacijama vinski simbol ovog dela Srbije i da će lokalna samouprava obezbediti maksimalnu vidljivost njihovih štandova u Beogradu.

Međunarodni folklor i muzički spektakl na bini

Kulturno-umetnički deo programa otvorili su domaći KUD „Vinogradi“ iz Gudurice i KUD „Sveti Sava“ iz Velikog Središta, dok su spektakularne nastupe imali gosti iz Rumunije i Grčke, koji su festivalu doneli snažan međunarodni karakter. Vrhunac večeri bio je koncert Snežane Babić Sneki, koja je sa publikom pevala svoje prepoznatljive pesme i najveće hitove narodne muzike.

Program manifestacije se nastavlja danas i sutra prema sledećem rasporedu:

Subota (danas): Takmičenja u streljaštvu (glineni golubovi), šahu i pikadu, izložba domaće radinosti, svečani defile, celodnevno pečenje vola na ražnju i večernji koncert Mitra Mirića.

Nedelja: Takmičenje u kuvanju lovačkog gulaša, boćanje, dečiji maskenbal „Zlatna maska“ i završni koncert Minja benda. Centralni događaji tokom oba dana biće vezani za nastupe folklornih grupa na glavnoj bini.

(Pančevac/Grad Vršac)