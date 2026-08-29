JP „Vojvodinašume“: Briga o divljači u Deliblatskoj peščari na najvišem mogućem nivou

Požari u Deliblatskoj peščari ugrozili su staništa divljači, zbog čega je JP „Vojvodinašume“ obezbedilo vodu na skoro 90 odsto površine lovišta. Osim toga, za divljač je obezbeđena i hrana, a donete su i mere zabrane lova. prenosi RTV.

Zbog aktuelne situacije u Deliblatskoj peščari, JP „Vojvodinašume“ obišlo je sve površine za ishranu i pojenje divljači. Donet je i interventni plan, kojim je obezbeđeno iznošenje vode, održavanje postojećih i popravka oštećenih pojila, čime je pokriveno oko 27 hiljada hektara lovišta.

„Ukupno u punoj funkciji imamo šest pojila sa tekućom vodom i 28 pojila sa vodom koja se puni traktorima i cisternama koja vuku vozila“, kaže dr Branislav Stankov iz JP „Vojvodinašume“.

Mere su preduzete kako bi se sprečila migracija divljači. U lovištu površine 31 hiljade hektara gazduje se sa oko 800 grla jelenske, 300 srneće divljači i 250 grla divlje svinje. Lov je zabranjen u Deliblatskoj peščari, kao i u svim lovačkim udruženjima koja se naslanju na to lovište, a zbog ugroženosti ispašnih mesta, obezbeđeno je i više od 300 tona stočne repe.

Stankov dodaje: „Kada imamo manjak vlage te je divljač prinuđena da jede suvu hranu, repa pomaže varenju. Sa druge strane, količina dekstroze koja se nalazi u repi doprinosi smanjenju stresa divljači, održava kondiciju i telesnu masu na optimalnom nivou“.

Šteta pričenjena na lovno-tehničkim i lovno-uzgojnim objektima. Međutim, sveukupne posledice će se znati tek kada se požar u potpunosti ugasi, a iz „Vojvodinašuma“ poručuju da je briga o divljači na najvišem mogućem nivou.

(RTV)