KUD „Stanko Paunović“ nastupiće 31. avgusta u Pančevu

PANČEVO – U okviru Letnjeg programa Kulturnog centra Pančevo, 31. avgusta nastupiće KUD „Stanko Paunović“ NIS–RNP uz program posvećen tradiciji i narodnom stvaralaštvu.

Poslednjeg dana avgusta, 31. avgusta od 20 časova, u okviru Letnjeg programa Kulturnog centra Pančevo nastupiće Kulturno-umetničko društvo „Stanko Paunović“ NIS–RNP.

Publiku očekuje program posvećen bogatstvu tradicionalne igre, muzike i narodnog stvaralaštva, kroz koji će članovi društva predstaviti deo bogate kulturne baštine i tradicije.

Nastup će biti prilika da Pančevci i gosti uživaju u tradicionalnim koreografijama i muzici, ali i da kroz umetnički program upoznaju različite oblike narodnog stvaralaštva koje KUD „Stanko Paunović“ neguje i prenosi novim generacijama.