Šampion iz Sefkerina: Jovan Stojanov brani boje Srbije u Italiji

Jovan Stojanov, četrnaestogodišnji kik-bokser iz Sefkerina, dokaz je da se vrhunski sportski rezultati i školske petice mogu spojiti. Ovaj skromni dečak, nosilac Vukove diplome koji u novembru puni 15 godina, već je ostvario san svakog sportiste – postao je reprezentativac Srbije i ove jeseni putuje na Svetsko prvenstvo u Italiju.

Jovan je ove godine pokorio domaći i regionalni ring osvojivši titule državnog i balkanskog prvaka, čime je obezbedio vizu za svetsku smotru najboljih mladih boraca.

Preko Kladova do svetskog zlata u Lido di Jesolu

Nakon pet godina napornih treninga, pred Jovanom je najveći izazov u dosadašnjoj karijeri. Raspored za septembar je već gust i precizno planiran:

3–11. septembar: Bazične i taktičke pripreme reprezentacije u Kladovu.

18–27. septembar: Svetsko juniorsko prvenstvo u gradu Lido di Jesolo u Italiji.

„Daću sve od sebe, maksimum ću pružiti i nadam se zlatnoj medalji“, ponosno i optimistično poručuje mladi reprezentativac Jovan Stojanov.

Iz renovirane sale i sa livade do reprezentativnog dresa

Jovan je član Kluba borilačkih veština „Dragon“ iz Sefkerina, koji uprkos skromnim uslovima uspešno stvara šampione. Zbog renoviranja Doma kulture u Sefkerinu, mladi borci su deo priprema morali da odrade na otvorenom, pod vedrim nebom.

Trener kluba, Nikola Stankov, naglašava da od Jovana s pravom očekuje najviši plasman na predstojećem prvenstvu:

Kategorija: Mlađi juniori, do 57 kilograma.

Izazovi: Prvi nastup na ovako velikom takmičenju i specifični uslovi tokom priprema.

„Velika nam je čast jer iz ovako malog mesta potiču vrhunski borci. Pored Jovana imamo još mladih talenata od kojih u budućnosti očekujemo velike rezultate. Realno, ja na Svetskom prvenstvu očekujem zlatnu medalju“, jasan je trener Stankov.

Novi izazov: Kik-boks i pančevačka Gimnazija

Pored sportskih uspeha, Jovan je primer uzornog mladog čoveka. Kao vukovac je završio osnovnu školu, a od septembra započinje novo poglavlje kao đak čuvene pančevačke Gimnazije „Uroš Predić“. Poručuje da školske obaveze neće uticati na njegov sportski ritam.

„Bavim se kik-boksom već pet godina. To je mnogo dobar sport i preporučujem svima da ga probaju. Kroz kik-boks učimo disciplinu, upornost, koordinaciju i sve ono što nam je potrebno za život“, zaključuje mladi šampion.

(RTV Pančevo)