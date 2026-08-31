Vršac:  Pantransport i Alenik uvode organizovani javni prevoz

VRŠAC – Postupak izbora privatnog partnera za obavljanje javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Vršca uspešno je završen, čime je napravljen jedan od poslednjih koraka ka uspostavljanju novog sistema saobraćaja. Nacrt ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije biće upućen Skupštini Grada Vršca na saglasnost, nakon čega se očekuje potpisivanje sa konzorcijumom kompanija „Pantransport“ d.o.o. Pančevo i „Alenik SDN“ d.o.o. Vršac.

Time će biti stvoreni uslovi da u veoma kratkom roku Vrščani prvi put u istoriji dobiju sopstveni, redovan i organizovan gradski i prigradski prevoz, koji će povezati sve delove grada sa naseljenim mestima i funkcionisati tokom cele godine – radnim danima, vikendom, praznicima i tokom raspusta.

Šta donosi novi sistem? 10 linija i 12 novih autobusa

Novi model prevoza u potpunosti menja dosadašnji koncept, spajajući đačke i radničke polaske u jedinstvenu mrežu dostupnu svim građanima:

Mreža linija: Predviđeno je 10 osnovnih linija sa više podlinija, uz okvirno 650.000 pređenih kilometara godišnje.

Modernizacija voznog parka: U roku od godinu dana planirana je nabavka 12 novih autobusa (devet solo autobusa i tri minibusa). Sva vozila moraju ispunjavati minimum EURO 6 standard, posedovati GPS, video-nadzor, elektronsku naplatu karata i brojače putnika.

Infrastruktura: U istom periodu od godinu dana biće uređeno čak 138 autobuskih stajališta na teritoriji grada i pripadajućih sela.

Besplatan prevoz za najugroženije kategorije

Jedan od najvažnijih benefita novog ugovora jeste socijalni program, koji predviđa potpuno subvencionisan (besplatan) prevoz za sledeće kategorije stanovništva:

Penzionere

Učenike osnovnih i srednjih škola

Decu do šest godina života

Trudnice i majke sa decom do navršene prve godine života

Nakon što Skupština Grada Vršca da zvanično odobrenje i ugovor bude potpisan, uslediće hitna registracija redova vožnje i zvanični početak funkcionisanja sistema, čime Vršac dobija dugoročno i sistemski rešeno pitanje javnog prevoza.

(Pančevac)