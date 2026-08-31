U Beloj Crkvi situacija sa požarom u Peščari je stabilna i mirna
Štab za vanredne situacije Opštine Bela Crkva održao je danas sednicu gde je konstatovano da je situacija sa požarom na području Deliblatske peščare, na delu teritorije opštine Bela Crkva stabilna i mirna.
Na sednici su doneti sledeći zaključci, u koordinaciji sa Sektorom za vanredne situacije i Ministarstvom unutrašnjih poslova:
stekli si su uslovi za bezbedan povratak kućama stanovnika Trujinog naselja,
na području Trujinog naselja uspostavljeno redovno snabdevanje električnom energijom.
Sve osnovne i srednje škole na teritoriji opštine Bela Crkva 1. septembra nesmetano počinju sa novom školskom godinom.
Članovi Štaba za vanredne situacije Opštine Bela Crkva su sve vreme na terenu i u direktnom kontaktu sa svim nadležnim službama neprekidno prate situaciju i preduzimaju sve potrebne mere u skladu sa trenutnim stanjem.
Posebno ističemo da se na terenu nalazi i 69 vatrogasaca iz Republike Rumunije sa 15 vozila, koji su smešteni u velikoj sali OŠ „Žarko Zrenjanin“ u Beloj Crkvi. Lokalna samouprava obezbedila je sve nepohodne uslove za njihov smeštaj i boravak u Beloj Crkvi.
O svim važnim promenama i novim informacijama blagovremeno ćemo obaveštavati građane i javnost.
(Pančevac)