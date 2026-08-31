Povećana proizvodnja u rafineriji u Pančevu

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije (UNKS) i Naftne industrije Srbije (NIS) o snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima i istakla da zbog povećane proizvodnje rafinerije u Pančevu ne očekuje probleme u snabdevanju naftnim derivatima ni u septembru.

Ministarka je rekla da je zahvaljujući dobroj koordinaciji mera države i aktivnosti naftnih kompanija uspešno prebrođen težak period za snabdevanje naftnim derivatima u avgustu, u kojem smo imali izazove i sa niskim vodostajem Dunava i sa složenom situacijom na međunarodnom tržištum i izuzetno visokim cenama sirove nafte i naročito dizela.

– Ne očekujem nikakve probleme u snabdevanju naftnim derivatima ni u septembru, bez obzira što se izazovi za otežanim uvozom zbog niskog vodostaja Dunava nastavljaju. U septembru naftne kompanije očekuju da potražnja za evro dizelom bude na sličnom nivou kao u avgustu, blizu 200.000 tona. Najveći deo tražnje očekujemo da bude zadovoljen iz proizvodnje pančevačke rafinerije, koja je povećala svoju preradu na blizu 13.000 tona dnevno, a ostatak iz uvoza koji planiraju naftne kompanije. U avgustu je veći deo tražnje za evro dizelom pokriven iz domaće prerade, oko 160.000 tona, a najveći deo uvoza gotovo polovina, od 32.000 tona realizovan je železnicom, zbog problema izazvanih niskim vodostajem Dunava – rekla je Đedović Handanović, saopštilo je ministartsvo.

Ministarka je dodala da je produžetak operativne licence NIS-u do 30. septembra, važan za energetsku sigurnost, kako bi Srbija u nestabilnom međunarodnom okruženju mogla u što većoj meri da se oslanja na domaću preradu.

– Iz NIS-a su najavili da će dodatno povećati proizvodnju u septembru, koja bi trebalo da iznosi oko 190.000 tona evro dizela, 17.000 tona kerozina, 18.000 tona mazuta i oko 50.000 tona benzina, dok očekujemo da će uvoz biti na nivou 36.000 tona evro dizela. Povećana proizvodnja domaće rafinerije važna je i kako bi NIS obnovio operativne rezerve, s obzirom da je država dozvolila NIS-u da stavi operativne rezerve na tržište kako bi se zadovoljila tražnja, a usled niskog uvoza zbog problema sa vodostajem Dunavom – navela je ministarka.

(Pančevac)