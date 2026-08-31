Veliki požar progutao market u Vršcu: Vatra uništila veći deo objekta, pričinjena ogromna šteta

U marketu “Mere” u Vršcu, površine čak 1.200 kvadratnih metara, izbio je veliki požar u kojem je pričinjena materijalna šteta, piše RTS.

U požaru, koji je izbio tokom noći, objekat je teško oštećen, a vatra je zahvatila i uništila veći deo prodajnog prostora.

Vatra je buknula oko ponoći, a na lice mesta izašle su vatrogasno-spasilačke ekipe, koje su intervenisale na gašenju požara i za sat vremena stavile ga pod kontrolu.

Iako je na objektu pričinjena ogromna materijalna šteta, zahvaljujući brzoj i efikasnoj intervenciji vatrogasaca sprečena je katastrofa širih razmera i spaseni su susedni objekti.

Za sada nije poznato šta je izazvalo požar.

Uzrok će biti utvrđen nakon uviđaja i istrage nadležnih službi.