Kulturna dešavanja

Babinkovi književni susreti u Padini: Proslava jubilarne 220. godišnjice od naseljavanja Slovaka

16:31

02.09.2026

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Foto: MZ Padina

Novi 51. Babinkovi književni susreti biće održani u Osnovnoj školi „Maršal Tito“ u Padini u subotu 5. septembra sa početkom u 18 časova. Ovogodišnji susreti nose naziv „Padina“ i sastavni su deo proslave jubileja 220. godišnjice od naseljavanja Slovaka u Padinu.

Učestvovaće eminentne profesorke sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, zatim profesorke slovačkog jezika, spisateljice, poznati recitatori i recitatorke, novinari i ostali nebrojenih kulturni poslenici iz Padine i Vojvodine, kao i talentovani osnovci iz likovne i muzičke kulture i književnosti.

Padinsko i kovačičko svetilište znanja i kulture planira do kraja godine izdavanje knjige „50. godina Babinkovih književnih susreta“.

 

(RTV Kovačica)

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Babinkovi književni susreti jubilej Osnovna škola Maršal Tito Padina Slovaci

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