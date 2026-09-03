Lavrov: Zapad ne želi rešenje sukoba u Ukrajini već zamrzavanje i večnu pretnju ruskim granicama

Zapad ne želi da reši ukrajinski sukob, već da ga zamrzne, održavajući pretnju na ruskim granicama, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Lavrov je, na marginama 11. Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku, rekao da Zapad želi da takvo stanje “potraje zauvek”, preneo je Sputnjik.

– Kažu da borbe duž linije fronta, duž linije kontakta, moraju da budu odmah prekinute da bi se spasili životi. A onda, to se takođe otvoreno izjavljuje, mi, Zapad, NATO i Evropska unija, rasporedićemo stabilizacione snage na preostaloj ukrajinskoj teritoriji. I onda ćemo garantovati bezbednost Ukrajine u njenom novom obliku, ne priznajući da su Rusi zauzeli Donbas, Novorusiju i Krim – naveo je Lavrov.

On je istakao da je Rusija otvorena za dijalog sa svima koji žele da sarađuju u oblasti ekonomije.

– Ostajemo otvoreni, ponavljam, za kontakte sa svima koji iskreno žele da ostave po strani ideologiju, pogrešno protumačenu politiku i iskrivljene politike i da se fokusiraju na prirodne interese koji leže prvenstveno u ekonomskoj i društvenoj sferi – istakao je Lavrov.

On je ocenio da Zapad koristi sankcije da bi potvrdio svoje pravo na hegemoniju u globalnim poslovima i podelio Evroaziju.

– Rusija ne želi da zavisi od dobre volje svojih bivših partnera i ne planira da se izoluje od Evrope, ali Evropa je počela da se distancira – rekao je Lavrov.

Istakao je da je bio zapanjen kada je nemački kancelar Fridrih Merc izjavio da će Nemačku ponovo učiniti vodećom vojnom silom u Evropi, da će je ponovo učiniti glavom vojnom silom.

– Bio sam jednostavno zapanjen, jer ako ovaj čovek ne razume šta reč ‘ponovo’ znači u ovom kontekstu, onda je to, naravno, veoma tužno – zaključio je Lavrov.

(Objektiv)