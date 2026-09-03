Određeni datum i mesto sahrane Ratka Mladića

Komemoracija povodom smrti osuđenog generala Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića biće održana u subotu, 5. septembra, u Domu Vojske u Beogradu. Sahrana je zakazana za ponedeljak, 7. septembar, na Topčiderskom groblju.

Komemoracija će biti održana 5. septembra u 12 časova u Domu Vojske, koji se nalazi u Ulici Braće Jugovića u Beogradu, prenosi Alo.

Telo će biti izloženo u Crkvi Svetog Luke

Telo Ratka Mladića biće u ponedeljak, 7. septembra, izloženo u Crkvi Svetog Luke na Vidikovcu u periodu od 9 do 12.30 časova.

Opelo će početi u 12.35 časova, nakon čega će pogrebna povorka krenuti prema Topčiderskom groblju, gde će Ratko Mladić biti sahranjen.

Kako je Vučić rekao ranije danas, telo je preuzeto i u kasnim popodnevnom satima bi trebalo da stigne u Srbiju.

Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske i haški osuđenik Ratko Mladić preminuo je 27. avgusta dok je bio u pritvoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu.

Njegova porodica i advokati više puta su tražili od Mehanizma da mu bude dozvoljeno lečenje u Srbiji, ali su ti zahtevi odbijeni. Republika Srbija je takođe uputila više dopisa Mehanizmu da razmotri zahtev za prevremeno puštanje Mladića iz humanitarnih razloga, radi lečenja u Srbiji.

Mehanizam je, međutim, odbio sve te zahteve.

(Objektiv)